Voti Milan-Roma 2-2, Abraham torna decisivo: tante bocciature

La sfida di San Siro tra Milan e Roma si chiude con un 2-2 da brividi. La squadra giallorossa evita la sconfitta all’ultimo minuto

Il big match della diciassettesima giornata di Serie A vede la Roma scendere in campo a San Siro, per affrontare il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera è in piena corsa per insidiare il Napoli capolista, che si è rimesso in carreggiata dopo la sconfitta contro l’Inter. La squadra nerazzurra invece è stata fermata sul pari dal Monza, stesso risultato della Lazio di Maurizio Sarri.

Punti pesantissimi da entrambi le parti, la Roma si presenta in campo con uno schieramento molto offensivo ma non riesce ad impensierire la porta difesa da Tatarusanu. Nella prima frazione a passare in vantaggio è il Milan, dopo una serie di polemiche arbitrali che hanno coinvolto Gianluca Mancini. Alla mezz’ora di gioco è arrivato il punto del vantaggio per la squadra di Stefano Pioli, che su calcio d’angolo ha trovato la rete con Pierre Kalulu, troppo leggera la marcatura di Ibanez e poco reattivo Rui Patricio nella circostanza.

La ripresa non vede alcun cambio ed il canovaccio della gara non cambia nei primi dieci minuti. All’ora di gioco resiste il vantaggio rossonero, mentre sono ben sei gli ammoniti da parte del direttore di gara. Al sessantacinquesimo minuto i primi cambi ordinati da Foti: fuori Zaniolo e Cristante dentro Tahirovic e Matic.

Voti Milan-Roma 2-2, Abraham all’ultimo respiro: male in difesa

A quindici minuti dalla fine il Milan trova anche il raddoppio con Pobega, contropiede fulminante e niente da fare per Rui Patricio. Ancora male la difesa giallorossa, con Celik e Mancini completamente tagliati fuori dalla manovra offensiva rossonera. Ammonito anche Ibanez a dieci minuti dalla fine, anche lui diffidato ed in squalifica contro la Fiorentina. A tre minuti dal 90esimo arriva la rete di Roger Ibanez, bravo ad infilare Tatarusanu con un colpo di testa. In pieno recupero arriva anche il pareggio di Tammy Abraham, la Roma la riacciuffa con il brivido, 2-2 a San Siro.

ROMA: Rui Patricio 4 , Mancini 4 (89° Belotti sv) , Smalling 6, Ibanez 6, Celik 4 (78° El Shaarawy sv), Cristante 5 (65° Tahirovic 6) , Pellegrini 6.5, Zalewski 5.5, Dybala 6, Zaniolo 4.5 (65° Matic 6.5), Abraham 6.5