Calciomercato Roma, il PSG fa saltare il banco: offerta da 30 milioni

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma sta per firmare con un club della Ligue 1 che è disposto a pagare anche di più del suo prezzo

La Roma si risveglia con un punto d’oro tra le mani dopo il pareggio di ieri sera contro il Milan. Per come si era messa la partita, i giallorossi sarebbero potuti uscire sconfitti dal San Siro, ma con la speranza ancora in vita in pieno recupero è arrivato il 2-2 finale. Proprio negli ultimi minuti di gara sono stati fondamentali Roger Ibanez e Tammy Abraham.

Il primo, non impeccabile sul gol di Kalulu dell’1-0, ha siglato di testa su calcio d’angolo saltando bene sul primo palo. Il secondo, invece, è tornato al gol dopo tre mesi fiondandosi come un rapace sulla respinta di Tatarusanu. Due interventi fondamentali che hanno permesso alla Roma di uscire con un punto dalla sfida di San Siro.

Mentre Mourinho ora è con la testa ai prossimi impegni, Tiago Pinto sta pensando al calciomercato che è cominciato da qualche giorno. Il general manager ha il compito di migliorare la rosa nonostante i tanti paletti della Uefa. Per vedere nuovi innesti, quindi, sarà necessario vendere prima di acquistare, altrimenti il pericolo di multe e provvedimenti è dietro l’angolo. Il reparto più delicato da migliorare è il centrocampo, dove un obiettivo si sta allontanando verso un altro club.

Calciomercato Roma, il Paris Saint-Germain vuole Ounahi

Si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che ha catturato l’attenzione di tutti al Mondiale. Le sue prestazioni con il Marocco gli sono servite per finire nel mirino di diversi club, tra cui anche la Roma.

Secondo quanto riporta filgoal.com, sul centrocampista classe 2000 c’è il Paris Saint-Germain, che ha intenzione di prenderlo per migliorare la linea mediana. L’affare è di circa 30 milioni, qualcuno in più rispetto alle precedenti valutazioni del giocatore. Il passaggio del ventiduenne, poi, sarà annunciato in modo ufficiale nei prossimi giorni. Un sorpasso per il PSG, che batte tutte le concorrenti con questa mossa.