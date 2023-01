Boom Roma, doppio record: numeri da capogiro

Non si placa l’entusiasmo dei tifosi intorno alla Roma di José Mourinho. Doppio record in vista e numeri da capogiro nei prossimi giorni

I tifosi della Roma continuano a frantumare record allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dal pareggio di San Siro, conquistato all’ultimo respiro grazie alla rete di Tammy Abraham. Ora una doppia sfida tra le mura amiche attende la squadra allenata da José Mourinho, con un nuovo record frantumato in vista.

La Roma è reduce da un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera aveva difeso il doppio vantaggio nel posticipo di San Siro ieri sera, fino al minuto 87 di gara. In soli sette minuti Roger Ibanez prima e Tammy Abraham poi hanno ristabilito la parità nella sfida, la punta inglese torna decisiva siglando una rete decisamente pesante ad un soffio dal triplice fischio. Ora la squadra di José Mourinho, che ha scontato la doppia squalifica ieri sera, tornerà a giocare per due gare di fila tra le mura amiche dello stadio Olimpico.

Roma, l’Olimpico frantuma record: dati clamorosi dalla biglietteria

La Roma esordirà in Coppa Italia, contro il Genoa di Alberto Gilardino giovedì sera all’Olimpico. La squadra ligure, attualmente in lotta per tornare in Serie A ha eliminato nei sedicesimi di finale la Spal di Daniele De Rossi. Domenica sera invece la squadra giallorossa ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I tifosi della Roma continuano a frantumare record dalla biglietteria, garantendo affetto ed amore incondizionati alla squadra giallorossa. I numeri dal botteghino parlano chiaro, come comunicato dal club, nelle due sfide in programma allo stadio Olimpico sono attese oltre 120mila persone. Ma non finisce qui, la sfida al Genoa di Gilardino frantumerà un nuovo record nella storia giallorossa. Sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia con maggiori presenze allo stadio nella storia della Roma, un nuovo record da capogiro per la squadra allenata da José Mourinho. Il tecnico portoghese è pronto a tornare a sedersi sulla panchina della Roma nel 2023, con un doppio bagno di folla ancora una volta clamoroso.