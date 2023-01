Dumfries alla Juventus, la soffiata arriva in diretta

Si accendono i riflettori del calciomercato in Serie A, c’è una soffiata che fa tremare il tecnico dell’Inter. Denzel Dumfries sarebbe finito nei radar della Juventus

La stagione calcistica in Italia è ricominciata a ritmi elevati. Archiviata la lunga sosta per il Mondiale in Qatar il campionato italiano è ripartito dalla sedicesima giornata in calendario. La Juventus sta continuando la propria rincorsa al Napoli capolista, venerdì sera ci sarà la scontro diretto in casa partenopea. Più indietro l‘Inter di Simone Inzaghi, che rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati nelle prossime settimane.

Il campionato italiano, oltre ad offrire ricchissimi spunti dal calcio giocato, è anche teatro di trattative caldissime sul mercato in questi giorni. C’è uno scenario che coinvolge Juventus ed Inter e che fa tremare Simone Inzaghi, allenatore della squadra nerazzurra. La Juventus, unica squadra ad aver ottenuto due vittorie finora dalla ripresa stagionale, sogna la rimonta al Napoli di Luciano Spalletti e potrebbe cercare rinforzi di livello assoluto dal calciomercato invernale. Come accadde lo scorso anno con il passaggio di Dusan Vlahovic alla corte bianconera dalla Fiorentina, è possibile uno scippo eccellente sulla corsia di destra in casa Inter.

Calciomercato, tentazione Dumfries per la Juventus: verdetto in diretta

A descrivere il possibile scenario di mercato è stato il giornalista Fabio Santini, intervenuto nella diretta Twich di TV PLAY su Calciomercato.it. Tra i tanti temi toccati non è sfuggito il possibile addio a Denzel Dumfries in casa Inter, accostato anche ad un passaggio alla Juventus di Allegri.

Sull’ipotesi Dumfries-Juventus il cronista ha le idee chiare: “La Juventus sta cercando un esterno che abbia una cifra abbordabile. Qualcuno, ma qui siamo nel fantacalcio, ha pensato che l’Inter potrebbe cedere Dumfries alla Juve, ma i binaconeri non hanno 50 milioni per convincere l’Inter a cederlo a gennaio.” Ancora sul futuro del laterale olandese: “Se arrivasse l’offerta che vorrebbe l’Inter, anche a 50 lo venderebbe entro la fine di gennaio. La sua agente ha parlato chiaro stamattina: ora è all’Inter ma qualora arrivasse l’offerta il mio assistito può anche andarsene entro il 31 gennaio.“