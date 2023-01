Calciomercato Roma, il “caso” è chiuso: firma imminente

Calciomercato Roma, rinascita e rinnovo: firma in arrivo per l’uomo che Mourinho ha voluto a tutti i costi nella sa squadra

Ad un certo punto della stagione, e prima del Mondiale, sembrava essere entrato in tunnel. O quasi. Perché le prestazioni erano quelle che erano, e perché Mourinho aveva deciso di metterlo in disparte, aspettando tempi migliori.

E quei tempi migliori sono arrivati. E si sono cominciati a vedere nell’ultima partita prima della sosta per il Mondiale, quando Matic, il centrocampista che la Roma ha preso a parametro zero dal Manchester United, ha segnato il gol che ha permesso di pareggiare la partita contro il Torino. Poi, alla ripresa della stagione, contro il Bologna in casa, ha contribuito con la sua presenza in mezzo al campo a blindare il risultato. Infine, nella sfida di San Siro contro il Milan ha dato la scossa, dando il là alla rimonta che se non fosse stato per Tatarusanu avrebbe anche portato la sua di firma.

Calciomercato Roma, Matic rinnova

La rinascita, insomma. Una rinascita attesa da Mourinho che da questo momento in poi gli potrebbe anche dare più spazio, forse dall’inizio. Questo potrebbe succedere già giovedì in Coppa Italia contro il Genoa di Alberto Gilardino. E un’altra presenza avvicinerebbe sempre di più quel rinnovo per un’altra stagione che è fissato al raggiungimento della metà delle presenze stagionali. Insomma, nessun caso, come era stato detto alcuni giorni fa su Radio Radio. Non esiste un caso Matic alla Roma.

Una cosa normale, visto che Matic non è arrivato nella Capitale per vivere un’annata di passaggio. Ma ci è arrivato per rimanere a lungo. Almeno per un altro anno. Firma pronta. Il futuro è ancora tutto da scrivere. La notizia che le cose ormai sono fatte è riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.