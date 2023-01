Calciomercato Roma, casting aperto: l’erede è in Serie A

Calciomercato Roma, casting aperto: non solo l’eroe Mondiale, sono tanti i giocatori messi nel mirino da Pinto: erede in Serie A

Più passa il tempo e più la Roma si muove con insistenza. E se prima vi abbiamo parlato di quello che è un profilo assai seguito dai giallorossi per il futuro, a fare un quadro su chi potrebbe difendere i pali giallorossi, dopo Rui Patricio, ci ha pensato calciomercato.it.

Non solo Livakovic, del quale vi abbiamo parlato in esclusiva, ma ci sono diversi profili in Serie A che piacciono a Pinto. Ora, tralasciado il discorso Carnesecchi, che appare destinato alla Juventus e che comunque ha un costo proibitivo, il gm portoghese si sta muovendo anche verso altre direzioni. E il nome che stimola parecchio forse più di tutti, è quello di Vicario dell’Empoli.

Calciomercato Roma, Vicario nel mirino

Si, il portiere della squadra toscana piace parecchio dalle parti di Trigoria. Anche perché Svilar non convince per niente né Pinto e nemmeno Mourinho. Le sue prestazioni, quando chiamato in causa, hanno lasciato decisamente a desiderare.

Ecco perché ad un anno e mezzo dalla chiusura dell’accordo con Rui Patricio i movimenti cominciano ad essere molto più insistenti. Pinto sa bene che il ruolo del portiere è uno di quelli più delicati. Uno di quelli che possono fare la differenza nel corso di una stagione e che spostano diversi punti in classifica. Azzeccare la scelta, dopo quella sicuramente andata a buon fine del portoghese prelevato dalla Premier League, è di fondamentale importanza per il futuro della Roma. E non si può sbagliare.