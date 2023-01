Roma, anticipazioni terza maglia Adidas: ritorno al passato

Il brand tedesco, che sarà sponsor tecnico della Roma a partire dalla prossima stagione, ha ideato la terza maglia dei giallorossi

I Friedkin hanno intenzione di portare la Roma nell’Olimpo del calcio europeo e le intenzioni della proprietà si sono già viste in quel maggio 2020, quando è stato ufficializzato José Mourinho. Dopo Paulo Fonseca, il tecnico di Setubal ha preso al guida della squadra guidata alla vittoria della Conference League nella prima stagione. Subito un trofeo europeo per i giallorossi, che ora sperano di migliorare ancora e continuare a vincere.

Nei piani di Dan e Ryan c’è anche una nuova casa per la Roma che potrebbe lasciare lo Stadio Olimpico nei prossimi anni. Il tycoon texano, infatti, ha intenzione di costruire un nuovo stadio per la società. L’iter è stato già avviato da diversi mesi e i tifosi stanno aspettando l’evoluzione della situazione, con gli ultimi aggiornamenti che fanno ben sperare. A differenza della giunta precedente, infatti, le intenzioni sembrano più propositive e meno ostacolanti.

Oltre a questo, Dan ha deciso di dare alla Roma una presenza fissa in tutto il mondo grazie allo sponsor tecnico. In questi anni, infatti, la New Balance ha creato grandi maglie per i giallorossi, con molte edizioni limitate che hanno strappato diversi applausi. Per la prossima stagione, però, la Roma è pronta a vestire Adidas, con l’accordo andato in porto. In questo modo, la società si assicura un piccolo stand in tutti gli store del brand tedesco.

Roma, la terza maglia sarà nera con i motivi a “ghiacciolo”

Il marchio con le tre strisce si sta muovendo subito per creare le nuove divise dei giallorossi, che per i primi tempi non dovrebbero ricevere grandi attenzioni nel design e nell’aspetto dei kit.

Le magie per la prossima stagione, però, sono sempre una novità attesa da tutti e importanti aggiornamenti su di esse le sta fornendo footyheadlines.com. Come riportato dal sito, la terza maglia della Roma sarà nera con lo stemma che sarà il Lupetto di Gratton. Questo, però, potrebbe avere un ammodernamento, con i due cerchi concentrici gialli e rossi che diventeranno tre, con uno arancione che si aggiunge a incorniciare il lupo. Potrebbero cambiare di colore anche le tre strisce dell’Adidas, che da bianche potrebbero prendere proprio i tre colori dello stemma. L’idea, quindi è di riportare il motivo del ghiacciolo apparso sulle maglie degli ultimi anni ’70, un po’ come fece la Nike nella stagione 2020/2021.