Calciomercato Roma, UFFICIALE: la firma sblocca Pinto

Il general manager dell’area sportiva della Roma ha ottenuto il via libera per l’affare di calciomercato in questa finestra invernale

Gennaio è cominciato da quasi due settimane e con esso anche il calciomercato. I campionati sono ricominciati e stanno riprendendo a pieno ritmo, con la Coppa Italia che arriva a spezzare il fiato con il turno infrasettimanale. La Roma dopo aver affrontato il Milan, si prepara per sfidare domani sera il Genoa per cercare di avanzare nel torneo. Domenica prossima, poi, arriva la Fiorentina allo Stadio Olimpico per la diciottesima giornata.

Mentre José Mourinho allena la squadra al meglio per cercare di raggiungere la miglior forma fisica per raggiungere gli obiettivi finali, Tiago Pinto si occupa delle trattative. Il general manager dell’area sportiva della Roma ha l’arduo compito di migliorare la rosa senza poter spendere troppo però. A causa dei paletti imposti dalla Uefa, i giallorossi non possono aumentare il monte ingaggi o chiudere la finestra con un rapporto negativo tra spese e incassi.

Prima di acquistare, infatti Pinto dovrà cedere qualche giocatore per diminuire il numero di giocatori in rosa, soprattutto in lista Uefa. In uscita ci sono diversi giocatori, tra cui Rick Karsdorp, che è con un piede e mezzo fuori dalla società. Lo strappo di novembre non si può più ricucire e il destino dell’olandese è solo lontano dalla Capitale. In uscita c’è anche Matias Vina, che potrebbe lasciare Trigoria in questa finestra di calciomercato.

Calciomercato Roma, Moreno firma per l’Aston Villa

L’ex esterno del Palmeiras è nel mirino di alcuni club europei, tra cui il Real Betis. I biancoverdi hanno intenzione di prendere il terzino sinistro per migliorare la rosa.

Un assist a questo affare è arrivato dal club spagnolo stesso, che ha ceduto ufficialmente Alex Moreno all’Aston Villa. Il terzino ha firmato con il club di Birmingham, dove è stato accolto dal tecnico Unai Emery. La firma del ventinovenne ha aperto le porte all’arrivo di Vina, che ora potrebbe partire e lasciare la Roma.