Roma, anticipazioni maglia 2023-24: nuovi dettagli – FOTO

Arrivano nuovi dettagli sulla prossima maglia della Roma. La squadra giallorossa torna ad indossare Adidas, ecco le foto sulla terza divisa da gioco

La stagione della Roma è ripresa ad altissimi ritmi, domani ci sarà l’esordio in Coppa Italia per la squadra allenata da José Mourinho. I giallorossi torneranno in campo allo stadio Olimpico, per affrontare il Genoa di Alberto Gilardino. La Roma è reduce dal clamoroso pareggio di San Siro, quando con le reti di Ibanez e Tammy Abraham i giallorossi hanno ristabilito la parità contro il Milan ad un soffio dal fischio finale.

Domani sera la squadra giallorossa ritroverà l’abbraccio dello stadio Olimpico, e José Mourinho in panchina dopo due turni di squalifica in campionato. Lo stadio casalingo è pronto ad infrangere un nuovo record dal botteghino, la gara di domani sarà l’ottavo di Coppa Italia con maggiori presenze nella storia del club. Ed i tifosi la prossima stagione si preparano ad una grossa novità, con un ritorno al passato sulle maglie dei propri beniamini. La Roma tornerà ad indossare Adidas, già sponsor tecnico della squadra ad inizio anni ’90. Ecco le anticipazioni che stanno sorprendendo tanti tifosi sul web, c’è la foto della terza maglia per la nuova stagione.

La Roma ritrova Adidas: le foto della terza maglia sul web

La Roma il prossimo anno tornerà ad indossare Adidas, questi saranno gli ultimi mesi con il marchio New Balance sulle casacche giallorosse. Sul web si rincorrono da tempo le indiscrezioni riguardo i prossimi completi che indosseranno Lorenzo Pellegrini e compagni. Ora spunta la versione sulla terza maglia, secondo il media Footyheadlines.com questo modello è “molto, molto vicino” a quella che sarà la maglia ufficiale.

Ecco come potrebbe essere la terza maglia della stagione 2023-24 della Roma. Il sito specializzato in materia su Twitter ha condiviso un post con un annuncio sul terzo kit giallorosso per la prossima stagione. Secondo Footyheadlines questa è la versione che sta per essere ufficializzata come quella definitiva, la foto sui social network è diventata subito virale tra i tifosi giallorossi e gli appassionati del genere. Ecco il tweet in questione: