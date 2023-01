Calciomercato Roma, effetto domino lampo: accordo in Liga

Calciomercato Roma, l’effetto domino lampo si sta consumando in Liga. C’è anche il via libera del calciatore, accordo ad un passo e futuro segnato

In giro per l’Europa la stagione calcistica è ripartita a ritmi serrati dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Parallelamente c’è stata anche l’apertura della finestra di calciomercato invernale, che accende i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto in casa Roma. Il general manager portoghese, al pari della concorrenza interna in Serie A, resta tagliato fuori con l’effetto domino lampo. C’è il via libera definitivo all’accordo in Liga.

La stagione della Roma è ripartita ad alti ritmi, dopo il Mondiale conquistato dall’Argentina di Paulo Dybala. La squadra giallorossa questa sera debutterà in Coppa Italia, allo stadio Olimpico arriva il Genoa di Alberto Gilardino. Domenica sera poi un nuovo posticipo in campionato, con la sfida alla Fiorentina di Vincenzo Italiano sempre tra le mura amiche. Parallelamente al campo da gioco si accendono i riflettori sulla finestra di calciomercato invernale, Tiago Pinto cerca nuove occasioni dopo il colpo Ola Solbakken per puntellare la rosa giallorossa. Un obiettivo accostato alla lista dei desideri del portoghese però sta per sfumare definitivamente con l’effetto domino in Liga.

Calciomercato Roma, domino lampo: via libera per Depay all’Atletico Madrid

Fari accesi sul futuro di Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Barcellona. Tempo fa venne accostato ad un passaggio alla squadra di José Mourinho, interessata al suo profilo così come la Juventus ed il Milan in Serie A. Ma il campionato italiano sembra destinato a rimanere a bocca asciutta, sembra questione di giorni per l’accordo totale riguardo il passaggio dell’ex Lione alla corte di Diego Simeone.

L’Atletico Madrid ha salutato Joao Felix, che si è accasato al Chelsea di Potter in Premier League. A raccogliere l’eredità del portoghese sembra esser stato designato proprio Memphis Depay. Secondo quanto raccolto dal sito Sport.es l’attaccante olandese avrebbe già dato il via libera al passaggio in maglia Colchoneros. Ora si tratta per l’accordo totale tra le due società, con i catalani decisi a cedere il calciatore anche per evitare di perderlo in scadenza di contratto.