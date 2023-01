Roma-Fiorentina, nuovo infortunio: rischio emergenza totale

Roma-Fiorentina, si avvicina il posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Prima della sfida dell’Olimpico le due squadre scenderanno in campo oggi

La giornata numero diciotto di Serie A vedrà la Roma scendere in campo nuovamente nel posticipo domenicale. Dopo la trasferta di San Siro, che ha visto il Milan farsi recuperare il doppio vantaggio ad un soffio dal triplice fischio, la squadra giallorossa ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre scenderanno quest’oggi in campo, per affrontare gli ottavi di finale della Coppa Italia.

La stagione calcistica in Italia è ripartita a ritmi serrati dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Dopo le prime due giornate di campionato è la volta degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma esordirà questa sera allo stadio Olimpico, contro il Genoa di Alberto Gilardino. Domenica sera poi sarà la volta di ospitare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra viola a sua volta scenderà in campo questo pomeriggio contro la Sampdoria per cercare di conquistare il pass per i quarti di Coppa Italia.

Roma-Fiorentina, nuovo stop nell’attacco viola: anche Saponara Ko

Il tecnico della compagine toscana deve fare i conti con l’infermeria, piuttosto affollata negli ultimi giorni. In casa Fiorentina, oltre al lungo stop per l’attaccante Cabral, preoccupano le condizioni del portiere Pietro Terracciano, ma non finisce qui. C’è un altro stop con cui deve fare i conti l’ex tecnico dello Spezia, nuovo infortunio e niente Coppa Italia quest’oggi.

Anche Riccardo Saponara ha alzato bandiera bianca causa infortunio. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione il trequartista viola non è stato convocato per l’ottavo di Coppa Italia causa distorsione alla caviglia sinistra. Le condizioni del fantasista andranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza allo stadio Olimpico al momento rimane in dubbio per Vincenzo Italiano. Il tecnico della squadra viola rischia di presentarsi all’appuntamento di Roma con le scelte obbligate in tanti reparti di gioco. Dal canto suo José Mourinho spera di ritrovare in forma Leonardo Spinazzola, questa sera potrebbero arrivare indicazioni in tal senso, mentre attende il rientro di Gini Wijnaldum a centrocampo.