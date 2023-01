Calciomercato Roma, Pinto non molla: nuova pista in Serie A

Calciomercato Roma, Tiago Pinto non molla nonostante la doppia beffa: spunta la nuova pista in Serie A per il gm giallorosso

Per sbloccare il mercato in entrata servono uscite. E anche diverse. Non solo Karsdorp e Shomurodov, che come sappiamo sono quelli ormai fuori dal progetto tecnico di Pinto e di Mourinho. Forse ne potrebbe servire anche un’altra. Anzi, leviamocelo proprio il forse. Ne serve un’altra.

Il maggiore indiziato in questo momento a salutare Trigoria sembra l’esterno sinistro uruguaiano Vina: sembrava dovesse andare in Spagna, al Betis, ma a quanto pare da quelle parti hanno deciso di puntare forte su Abner, e l’operazione sarebbe anche in dirittura d’arrivo. Ma Pinto non molla, convinto di poterlo piazzare, e secondo quanto riportato da calciomercato.com potrebbe spuntare una nuova pista. In Italia.

Calciomercato Roma, il Bologna su Vina

Ci sarebbe il Bologna sulle tracce del giocatore. Per quella che potrebbe essere un’operazione importante per la Roma che potrebbe anche sbloccare il mercato in entrata. Vina ormai non convince più, e Mou pur di farlo giocare qualche volta lo ha schierato come terzo dietro invece che come esterno. C’è da dire, comunque, che anche la scelta dello Special One di optare ormai in maniera definitiva per la difesa a tre ha messo in imbarazzo il calciatore, non abituato probabilmente a fare il quinto.

Ovvio che Vina ci ha messo del suo, non convincendo quasi mai Mou, che mai è stato messo in “difficoltà” dalle prestazioni del giocatore. Che rimane sul piede di partenza e che tutti sperano, dalle parti di Trigoria, di riuscire a cedere. Qualora l’interesse del Bologna comunque dovesse essere concreto, si inizierà anche a parlare della formula. Le parti potrebbero anche venirsi incontro. Vedremo.