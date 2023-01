Formazioni ufficiali Roma-Genoa: rivoluzione a centrocampo

Tra pochi minuti comincia Roma-Genoa, valida per la Coppa Italia, con Mourinho che ha scelto quali saranno gli undici che giocheranno

La Roma in questi minuti si sta preparando per scendere in campo allo Stadio Olimpico contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblù, che militano nella serie cadetta, arrivano alla sfida con i giallorossi dopo aver battuto la Spal di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista, infatti, avrebbe potuto affrontare il suo passato in queste prime due settimane del 2023, ma poi i liguri sono prevalsi e hanno passato il turno.

La Roma arriva dopo il pareggio in campionato contro il Milan. La partita è stata piuttosto sofferta per Pellegrini e compagni, che hanno raggiunto l’equilibrio solamente nel recupero. Alle reti di Kalulu e Pobega ha risposto prima Ibanez, facendosi perdonare dell’errore proprio sul gol del difensore centrale, lasciato libero di colpire in area. Al 93′ poi, su una respinta di Tatarusanu, che non è riuscito a bloccare il tiro di testa di Matic, è arrivatoTammy Abraham che ha siglato in tuffo il gol del 2-2.

Un punto d’oro per i giallorossi, che sono usciti da San Siro senza sconfitta. Ora nella mente di Mourinho c’è solo la partita con i rossoblù, che può portare a un obiettivo molto importante. La vittoria della Coppa Italia, infatti, manca dal 2008 e riuscire a portare a casa il trofeo non è una chimera, difficile da credere reale.

Formazioni ufficiali Roma-Genoa, le scelte di Mourinho

Domenica c’è anche una sfida interessante per i giallorossi. Sempre nell’impianto del Foro Italico arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che occupa il nono posto in Serie A.

In vista della partita José ha deciso di fare un po’ di turn over per permettere ad alcuni giocatori di riposare. Un cambio in particolare è stato fatto a centrocampo, dove Edoardo Bove ha preso il posto di Bryan Cristante. L’ex Milan, infatti, non scenderà in campo contro il Genoa così come Zeki Celik.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

A disp. Rui Patricio, Boer, Smalling, Vina, Celik, Spinazzola, Matic, Camara, Volpato, Tahirovic, Shomurodov, Solbakken, Belotti, Majchrzak, Dybala.

All. Mourinho.

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Matturro, Czyborra; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsson; Coda.

A disp. Semper, Vodisek, Dragusin, Vogliacco, Criscito, Ilsanker, Galdames, Sturaro, Badelj, Yalcin, Yeboah, Puscas.

All. Gilardino.