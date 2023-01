Calciomercato Roma, cessione ufficiale: ha firmato con il Napoli

Calciomercato Roma, nuova cessione ufficiale e firma con il Napoli. Ad annunciarlo è direttamente il procuratore del giovane calciatore

La Roma tornerà in campo domani sera, ancora una volta nel posticipo della domenica. In uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito la squadra giallorossa ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In parallelo si accende il calciomercato invernale in casa giallorossa, c’è una nuova cessione ufficiale con la firma annunciata in casa Napoli. A comunicare l’operazione in entrata per il club partenopeo è stato il procuratore del calciatore.

Il campionato italiano è vicinissimo al giro di boa stagionale. In queste ore si giocano gli anticipi della diciottesima giornata, penultima prima della fine del girone d’andata. Ad aprire le danze ieri sera il Napoli di Luciano Spalletti, che ha travolto per 5-1 la Juventus di Massimiliano Allegri nello scontro al vertice del campionato. La Roma scenderà in campo domani sera, nuovamente nel posticipo domenicale, per affrontare la Fiorentina di Italiano. Gara delicata per i giallorossi, obbligati alla vittoria per riagganciare il treno per il quarto posto. Parallelamente si sblocca il calciomercato invernale in uscita, c’è la cessione di un giovane calciatore, che ha firmato con il Napoli.

Calciomercato Roma, cessione ufficiale: il giovane Koffi va al Napoli

La Roma Primavera saluta il giovane Cedric Koffi, ceduto al Napoli. In questa prima parte di stagione l’attaccante ha collezionato appena 4 presenze con la formazione giovanile giallorossa allenata da mister Guidi. Ad annunciare la firma del classe 2004 con la squadra campana è stato l’agente del calciatore, Diego Tavano.

Il procuratore ha condiviso tramite il proprio profilo Instagram una foto con il 18enne che firma il suo contratto con il Napoli. Colpo di prospettiva per la squadra campana, che si assicura le prestazioni del giovane attaccante della Costa d’Avorio. Il giovane Cedric Koffi era arrivato alla Roma dalla Fiorentina, nell’estate del 2017. Ora il suo futuro continua in una grande piazza italiana, avrà l’occasione di giocarsi le sue chance con la maglia del Napoli da qui in avanti.