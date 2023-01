Rinnovo prima di Roma-Fiorentina: la firma è ufficiale

Rinnovo ufficiale prima di Roma-Fiorentina. C’è l’annuncio da parte del club alla vigilia del match dello stadio Olimpico, ecco tutti i dettagli

La stagione calcistica in Italia è ripresa ad alti ritmi dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. In appena dieci giorni si sono giocate tre giornate di campionato, oltre agli ottavi di Coppa Italia che hanno preso il via questa settimana. La Roma tornerà in campo domani sera, per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico. C’è il rinnovo ufficiale comunicato alla vigilia del posticipo, ecco l’annuncio del club.

La Roma è attesa da una nuova delicata sfida allo stadio Olimpico. Domani sera la squadra giallorossa ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, la squadra toscana è reduce da due vittorie consecutive ma deve fare i conti con il rischio di aver diverse assenze dall’infermeria. Non mancano intrecci di calciomercato sull’asse Roma-Firenze, oltre al campo da gioco si infiammano anche gli scenari di mercato in Serie A. A tal proposito c’è una firma sul prolungamento contrattuale che è stata appena ufficializzata, ecco l’annuncio alla vigilia della sfida tra Roma e Fiorentina.

Firma sul rinnovo prima di Roma-Fiorentina: Bonaventura prolunga con i viola

Giacomo Bonaventura ha prolungato il proprio contratto con la Fiorentina. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il club toscano, che ha emesso il comunicato sui propri canali social. Il centrocampista classe ’89 prolunga così il suo matrimonio con il club viola, inizato nella stagione 2020-21.

Il club toscano ha pubblicato una foto del centrocampista ex Milan, accompagnata dalla didascalia “Bonaventura rinnova“. Sul sito ufficiale dei viola si legge il comunicato sulla firma: “La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che lega il calciatore Giacomo Bonaventura al club viola fino al 30 giugno 2024 con opzione fino al 2025 al raggiungimento di determinate condizioni.” Italiano blinda così il suo numero 5, che fin qui ha collezionato 91 presenze e 10 gol con la maglia viola.