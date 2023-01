Calciomercato Roma, concorrenza in aumento: l’intreccio spiazza Pinto

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza e spunta l’intreccio che lascia spiazzato Tiago Pinto. Cambia lo scenario per il general manager portoghese

Da dieci giorni è ripartita la stagione ufficiale della Roma dopo il Mondiale in Qatar. La squadra giallorossa è alla vigilia della quarta gara dopo la ripresa invernale, domani sera in casa contro la Fiorentina. Entrambe le squadre hanno superato con il minimo scarto gli ottavi di finale della Coppa Italia, domani sera si affronteranno allo stadio Olimpico. Parallelamente si accendono i riflettori sulle prossime manovre di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa.

La Serie A è ad un passo dal giro di boa, ieri sera è partita la diciottesima giornata di campionato, penultima del girone d’andata. La Roma tornerà in campo nuovamente nel posticipo della domenica sera, stavolta allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa attende la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la penultima giornata del girone d’andata. Oltre alla ripresa della stagione in questo mese c’è stata anche l’apertura della finestra di calciomercato invernale e le attenzioni si spostano sulle mosse di Tiago Pinto, sia in uscita che in entrata. C’è una nuova concorrente in Serie A su un obiettivo offensivo accostato alla lista dei desideri del general manager portoghese, ed è proprio la compagine toscana.

Calciomercato Roma, la Fiorentina irrompe su Ayoze Perez del Leicester

Sono tante le piste accostate alla squadra giallorossa, in particolare nelle scorse settimane è stata tracciata la strada che porta a guardare in casa Leicester. Il nome in uscita dal club inglese è quello di Ayoze Perez, esterno offensivo spagnolo in scadenza di contratto in questa estate.

Secondo quanto riportato su Twitter dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, sulle tracce dell’attaccante c’è anche la Fiorentina. L’esterno offensivo spagnolo è in forza al Leicester dal 2019, fin qui ha collezionato 85 presenze e 12 reti con la maglia delle Foxes. La Roma lo avrebbe individuato come rinforzo a parametro zero in previsione di un addio a Stephan El Shaarawy. Ma occhio al possibile intreccio con la squadra toscana, il Leicester nei giorni scorsi ha tentato l’assalto a Nicolas Gonzalez, attaccante argentino in forza ai viola.