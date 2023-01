Calciomercato Roma, crisi Zaniolo irrequieto: condizioni fissate per il rinnovo

L’attaccante della Roma è ancora in attesa del prolungamento del contratto che potrebbe arrivare in mezzo alle prossime finestre di calciomercato

In questa stagione la Roma non sta mostrando la sua migliore forma in campo. Nonostante il quarto posto – che rappresenta l’obiettivo finale – sia distante solo tre punti, i giallorossi sembrano fare fatica in campo. L’unico giocatore in grado di illuminare le partite è Paulo Dybala. Sin dal suo arrivo nella Capitale tutti i tifosi sapevano che avrebbe avuto un grande impatto e per questo si sono riuniti in circa 10.000 all’Eur per dargli il benvenuto.

Fino ad ora l’argentino ha segnato 8 gol e fornito 3 assist in tutte le competizioni. Numeri importanti a cui nessuno nei giallorossi si avvicina. Gli altri compagni di reparto, infatti, stanno viaggiando ben al di sotto della Joya. Abraham, infatti, ha segnato 5 reti in tutte le partite, mentre Andrea Belotti ha raggiunto quota due centri. Stesso numero di Nicolò Zaniolo, che ha anche fornito in totale tre assist. Numeri molto bassi per il talento classe 1999, che sembra sotto tono in queste giornate.

L’attaccante, difeso da Mourinho anche in conferenza stampa, non sta riuscendo ad incidere come vorrebbe e in campo sembra piuttosto nervoso. A confermarlo è anche quella maglia strappata come gesto di stizza nel primo tempo della partita di Coppa Italia contro il Genoa, dove non ha trovato la rete.

Calciomercato Roma, Zaniolo deve tornare ad alti livelli

L’atteggiamento è stato notato anche a Trigoria, dove la società sta pensando anche al suo futuro. Il contratto dell’attaccante scade nel 2024 e fino ad adesso non è ancora arrivato il rinnovo dell’accordo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, questo non è frutto solo della politica attendista dei Friedkin. La società vorrebbe rivedere Zaniolo giocare ad alti livelli per accontentare anche le sue richieste che si aggirano intorno ai 4 milioni. Nicolò vorrebbe un contratto da top, ma per questo motivo i giallorossi vogliono rivederlo giocare come ha abituato i tifosi. Dall’altra parte., è anche vero che più tempo passa, più i giallorossi perdono potere contrattuale per il rinnovo.