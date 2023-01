Serie A, esonero imminente: ex Roma in corsa

Nuovo ribaltone in vista in Serie A con l’esonero imminente. La brutta sconfitta rischia di essere fatale per le sorti del tecnico, e spunta l’ex Roma in corsa

La stagione calcistica in Serie A prosegue a ritmi sostenuti. La Roma è in campo in questi minuti contro la Fiorentina. Il campionato italiano può conoscere un nuovo ribaltone tecnico dopo una gravissima sconfitta. E per l’eredità in panchina spunta anche l’opzione che porta a guardare all’ex Roma, ecco tutti i dettagli.

Nuovo ribaltone in vista in Serie A, dopo il cambio panchina in casa Cremonese delle scorse ore. La società grigiorossa, a fine febbraio ospite della Roma allo stadio Olimpico, ha sollevato Max Alvini dal ruolo di allenatore. In luogo dell’ex Reggiana è stato scelto Davide Ballardini, ma non è l’unico cambio in vista in Serie A. La durissima sconfitta della Salernitana può essere decisiva per il futuro di Davide Nicola. L’ex tecnico di Torino e Genoa sembra avere le ore contate, dopo la terribile sconfitta rimediata Bergamo.

Serie A, nuovo ribaltone in vista: traballa la panchina di Nicola alla Salernitana

La formazione campana è caduta per 8-2 in casa dell’Atalanta. La Salernitana è stata letteralmente travolta dagli orobici, ed ora traballa la panchina di mister Nicola. Per il successore del tecnico si fanno due ipotesi, spunta anche l’ex Roma come erede della panchina di Davide Nicola.

Secondo quanto sottolineato da Sky Sport Davide Nicola avrebbe le ore contate sulla panchina della Salernitana. La durissima sconfitta per 8-2 in casa dell’Atalanta rischia di essere fatale per il tecnico specializzato in salvezze in Serie A. Sono due le piste caldissime per la successione dell’ex Torino, una porta all’ex Parma Roberto D’Aversa. L’altra pista vede in corsa Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma dal 2017 al 2019. L’ex centrocampista potrebbe tornare in panchina in Serie A, la dura sconfitta di Bergamo rischia di essere fatale per Davide Nicola. Le prossime ore saranno decisive per capire le sorti della panchina della compagine campana.