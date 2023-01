Calciomercato Roma, prezzo dimezzato: assalto dalla Premier League

In Inghilterra hanno intenzione di mettere le mani sull’obiettivo di calciomercato della Roma che ha attirato l’attenzione di molti club

Ormai gennaio è arrivato a metà e con esso anche il calciomercato invernale che chiude tra circa due settimane. I tifosi della Roma dovranno accontentarsi solo di Ola Solbakken come acquisto di riparazione visto che non arriverà nessun altro giocatore in giallorosso. Ad averlo ammesso è stato anche José Mourinho, che ieri sera dopo Roma-Fiorentina ha parlato del mercato.

Lo Special One ha affermato davanti i cronisti che non si aspetta di vedere nuovi innesti in queste settimane invernali. Tiago Pinto è stato molto chiaro con lui e ha spiegato la situazione che sta passando il club e per questo motivo non si possono fare nuovi acquisti. Una situazione che, però, non ferma la Roma dal pensare a qualche rinforzo per l’estate.

I reparti da migliorare tra sei mesi sono diversi. Innanzitutto c’è da risolvere la questione con Rick Karsdorp, che è con un piede e mezzo fuori dalla società. Nonostante il tentativo di ricucire lo strappo a dicembre, le parole di Mourinho nella conferenza stampa post Sassuolo e l’atteggiamento dell’olandese hanno separato le strade. Per questo Pinto deve trovare un sostituto da poter schierare sulla fascia destra.

Calciomercato Roma, l’Arsenal vuole Fresneda

Uno dei profili che piacciono di più è quello di Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid che ha passato quattro anni nelle giovanili del Real Madrid. L’esterno difensivo spagnolo di diciotto anni ha attirato l’attenzione di molti big club, tra cui anche la Roma.

Oltre ai giallorossi, secondo quanto riporta il Telegraph, nella corsa per il talentino classe 2004 c’è anche l’Arsenal che ha intenzione di sostituire Cedric Soares. Il calciatore è finito nel mirino del Fulham e in caso di cessione lo spagnolo sarebbe il sostituto perfetto. Per il suo approdo a Londra, però, serviranno dai 10 ai 15 milioni di sterline, ovvero dagli 11 ai 17 milioni di euro. I Gunners per ora vorrebbero evitare di prendere lo spagnolo in inverno e preferirebbero attendere giugno per acquistarlo,