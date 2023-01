Vlahovic via dalla Juve: 82 milioni a gennaio

Pronto l’assalto dalla Premier League che potrebbe stravolgere l’attacco della Juventus di Massimiliano Allegri. C’è la maxi offerta per Dusan Vlahovic

La Juventus è uscita con le ossa rotte dallo scontro diretto in casa del Napoli capolista. La squadra campana, allenata da Luciano Spalletti, ha demolito quella bianconera, con il risultato clamoroso di 5-1 in favore dei partenopei. Ora la squadra guidata da Massimiliano Allegri è chiamata ad una risposta immediata sul campo, mentre dall’Inghilterra c’è uno scenario che potrebbe stravolgere il futuro dell’attacco bianconero.

La Juventus è uscita decisamente ridimensionata dopo la terribile sconfitta accusata allo stadio Maradona. La cinquina che il Napoli ha rifilato alla squadra bianconera ha proiettato i campani a + 9 punti sul Milan, secondo in classifica. Ora la squadra guidata da Massimiliano Allegri, che in ottica calciomercato torna a guardare in casa Roma, può conoscere un ribaltone immediato che avrebbe del clamoroso. Dall’Inghilterra non hanno dubbi: è pronto l’assalto immediato al numero 9 della squadra bianconera. Ecco la maxi offerta milionaria che potrebbe strappare Dusan Vlahovic alla corte di Allegri.

Calciomercato Juve, l’Arsenal piomba su Vlahovic: 82 milioni a gennaio

Tra le tante assenze in casa bianconera anche quella di Dusan Vlahovic si sta facendo sentire per Allegri. L’attaccante ex Fiorentina ha saltato anche la sfida di Napoli, ancora ai box causa pubalgia. Allegri spera di tornare ad utilizzarlo quanto prima, al pari del francese Paul Pogba. Ma, oltre all’infermeria, c’è un nuovo rischio Vlahovic per il tecnico toscano della Juventus

Secondo quanto riportato dal sito Theguardian.com l’Arsenal di Arteta è a caccia di rinforzi offensivi di livello a gennaio. I Gunners sonos stati bruciati dai rivali cittadini del Chelsea nella corsa a Mudryk, ed ora vogliono regalare un innesto da sogno al proprio tecnico. Oltre alla pista Leandro Trossard, in uscita dal Brighton di De Zerbi, spunta il ritorno di fiamma per l’attaccante serbo della Juventus. Secondo il media inglese l’Arsenal avrebbe pronta un’offerta da 82 milioni di euro per strappare Dusan Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri. La mossa immediata del club londinese potrebbe stravolgere l’attacco bianconero nella seconda metà di stagione. Effetto domino in vista anche sul futuro di Tammy Abraham, anche il numero 9 della Roma era stato accostato a più riprese alla lista dei desideri di Mike Arteta in casa Arsenal.