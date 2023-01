Triplo scippo in arrivo dalla Premier League e Serie A che trema. Non solo Allegri a rischio beffa, ecco lo scenario che coinvolge anche Roma e Lazio

Una sola giornata separa la Serie A dalla chiusura del girone d’andata. Finora il campionato italiano è stato dominato dal Napoli di Luciano Spalletti. La squadra partenopea ha legittimato il primo posto in classifica demolendo la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera è uscita con le ossa rotte dallo scontro diretto dello stadio Maradona, subendo ben 5 reti dalla compagine campana. Non solo i risultati sul campo rischiano di turbare i pensieri di mister Allegri, dalla Premier League è pronto il triplo scippo che può stavolgere anche gli equilibri in casa Roma e Lazio.

Calciomercato, il Newcastle prepara il triplo scippo alla Serie A

In Serie A c’è un’apparente tranquillità che regna in ottica calciomercato invernale. Ben diverso lo scenario in Premier League, dove c’è stato il sorpasso all’ultima curva del Chelsea ai danni dell’Arsenal. Oggetto della contesa Mychajlo Mudryk, talento ucraino che sembrava vicinissimo al passaggio in casa Gunners. Sempre dalla Premier League sembra pronto un triplo scippo al campionato italiano, ad opera del Newcastle.

Secondo quanto riportato dal sito Ansa.it i Magpies avrebbero messo nel loro mirino tre giocatori del campionato italiano, il cui futuro è ancora indecifrabile. Il Newcastle potrebbe tentare l’assalto ad Adrien Rabiot in casa Juventus e non solo. Il club inglese avrebbe messo nel mirino anche Nicolò Zaniolo in casa Roma e Milinkovic-Savic dalla Lazio. I britannici sarebbero pronti a scuotere la Serie A, col triplo scippo che avrebbe del clamoroso.