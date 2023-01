Calciomercato Roma, scaricato dai tifosi: sorpasso Milan

Calciomercato Roma, i tifosi lo mettono alla porta e lo scaricano senza mezzi termini. C’è il sorpasso del Milan in Serie A

Il calciomercato invernale non è ancora decollato in Serie A. Il campionato italiano è ben distante dai colpi maxi milionari di tornei come la Premier League, che ha visto il colpo Mudryk messo a segno dal Chelsea. Nel campionato italiano si può accendere però la corsa ad un colpo a parametro zero a centrocampo. Il calciatore è anche stato scaricato dai tifosi, ma c’è il rischio sorpasso rossonero per Tiago Pinto.

La stagione del campionato italiano è ripartita ad altissimi ritmi nelle prime settimane di campionato. La Serie A è ad un passo dal giro di boa, con il Napoli di Luciano Spalletti che domina la classifica dopo diciotto giornate. Il calciomercato invernale, al contrario, non sta regalando finora grandi emozione in Serie A. Ma per quel che riguarda i colpi a parametro zero sono giornate caldissime, in cui può cambiare improvvisamente lo scenario. A tal proposito c’è un aggiornamento importante per il futuro di un centrocampista in scadenza di contratto.

Calciomercato Roma, i tifosi del Lione scaricano Aouar: Milan in vantaggio

Riflettori accesi sul futuro di Houssem Aouar, centrocampista in scadenza di contratto con il Lione. La squadra francese sta navigando in una posizione piuttosto deludente in Ligue 1, malgrado il cambio panchina che ha visto l’ingaggio di Laurent Blanc. I tifosi del club transalpino hanno reagito con decisione dopo l’ultima sconfitta del Lione.

I tifosi del Lione hanno affisso manifesti contro diversi calciatori del club francese. Nel mirino dei supporters della squadra transalpina anche il centrocampista Houssem Aouar, in scadenza di contratto a giugno. I manifesti dei tifosi parlano chiaro, con l’invito ad “Agire o andare via“. Secondo quanto riporta in Francia il sito Lagazzettedufennec.com ci sono due piste calde per il futuro del centrocampista, accostato spesso alla Roma. In Spagna il Betis di Pellegrini, in Serie A il Milan di Stefano Pioli. Le prossime settimane saranno quelle decisive per il futuro del centrocampista.