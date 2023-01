Calciomercato Roma, scambio in Serie A: manca l’ok

Un obiettivo di calciomercato della Roma potrebbe approdare in Serie A con uno scambio di giocatori, a cui manca solo il via libera

La Roma ha concluso la seconda partita di Serie A del 2023 nel migliore dei modi. Una vittoria per 2-0 contro la Fiorentina che si è ritrovata in 10 dopo circa 25 minuti. Un doppio giallo a Dodo ha condizionato la gara in cui Paulo Dybala ha brillato e dimostrato di essere un immenso trascinatore. I giallorossi, infatti, si sono aggrappati a lui anche questa volta, con la Joya che ha siglato la doppietta della vittoria.

Un’altra buon risultato da parte della squadra, che continua la sua corsa verso il quarto posto, che significa Champions League. i giallorossi, infatti, stanno rispettando i programmi di inizio stagione, con il traguardo a un tiro di schioppo. Nonostante questo, però, il gioco di Pellegrini e compagni non è così entusiasmante e i tifosi vorrebbero vedere qualcuno approdare nella capitale in questa finestra di calciomercato.

Oltre a loro però, José Mourinho non si aspetta qualche acquisto in queste settimane. Come ha affermato lo Special One in conferenza stampa, Tiago Pinto è stato molto sincero con lui spiegando la situazione del club. Nonostante questo, ci sono alcuni profili che interessano soprattutto in ottica di giugno, quando la Roma effettuerà di sicuro qualche acquisto. Uno di questi è Memphis Depay che ha contratto in scadenza col Barcellona.

Calciomercato Roma, possibile scambio tra Barcellona e Inter

L’attaccante olandese è in rotta con la società e ha intenzione di lasciarla il prima possibile. Sulle se tracce non c’è solo la Roma, ma anche diversi club europei come ad esempio l’Inter.

Come riporta Jijantes FC, programma podcast di Twitch dedicato al Barcellona, gli azulgrana potrebbero date vita a uno scambio con l’Inter. Sul tavolo per gli spagnoli c’è l’ex Manchester United, mentre dall’altra parte c’è Joaquim Correa. L’argentino ex Lazio potrebbe approdare in Catalogna solo a una condizione. L’affare, infatti, andrà in porto solamente se l’olandese darà l’ok al trasferimento, altrimenti rimarrà ancora disponibile per l’estate.