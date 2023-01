Incontro a Londra e Conte decisivo: Pinto perde l’alleato

Calciomercato Roma, non basta più un solo ‘alleato’: può lasciare a breve la squadra, ecco tutti gli aggiornamenti su una delle piste più interessanti del momento.

La vittoria netta e importante contro la Fiorentina ha certamente conferito ulteriore coraggio e stima ad una squadra che aveva l’obbligo di iniziare il 2023 con tutt’altre intenzioni e tendenze rispetto a quelle che avevano contraddistinto lo spezzone finale di 2022. In questo nuovo anno, gli uomini di Mourinho hanno ottenuto sette punti sui nove a disposizione, andando avanti in Coppa Italia e ottenendo il secondo risultato nobile in quel di San Siro dopo la vittoria di inizio ottobre contro l’Inter.

Certo, guai ad accontentarsi o al celare limiti e dubbi che continuano ad attanagliare il mondo capitolino tutto, a partire da una resa di gioco e di produzione offensiva che (fatta eccezione per la sfida a Italiano e adepti) aveva rappresentato un importante limite da superare e attenzionare in quel di Trigoria. La squadra ha però mostrato grande resa e tenuta mentale, nella speranza di continuare un felice cammino in Serie A e in attesa dei non semplici impegni che arriveranno nel prossimo futuro in campionato ma anche nelle altre due competizioni.

Molto dipenderà dall’incastro di determinati fattori che non possono essere certamente sottovalutati o snobbati. In questa fase, ad esempio, si è parlato non poco del rapporto Mourinho-Tiago Pinto, nonché della possibile disillusione che potrebbe derivare dal mancato incontro di visioni tra José e la proprietà giallorossa.

Calciomercato Roma, Danjuma e Conte complicano tutto: le ultime su Livakovic

Ipotesi e suggestioni basate su concrete consapevolezze che non devono però distrarre dalla realtà attuale nonché da un momento dell’anno che potrebbe rivelarsi importante anche sul fronte calciomercato. Il gm, prima di Roma-Genoa, è stato chiarissimo ma ciò non lenisce la speranza di assistere a qualche operazione nelle prossime due settimane e, al contempo, non distrae gli addetti ai lavori anche da scenari che potrebbero riguardare il prossimo futuro.

Particolare attenzione merita a tal proposito quanto riferito da Todofichajes.com, relativamente all’interesse del Villarreal per uno dei giocatori-rivelazione del Mondiale in Qatar. Ci riferiamo al portiere croato della Dinamo Zagabria, Dominik Livakovic, annoverabile anche nella lista di papabili nomi futuri per sostituire un non più giovanissimo Rui Patricio.

Come riportatovi in esclusiva qualche giorno fa, il suo cartellino si attesta sui 15 milioni di euro e un alleato giallorosso potrebbe divenire il mancato rinnovo con la squadra balcanica. Le penne spagnole hanno però recentemente sottolineato come il “Sottomarino giallo” sia fortemente intenzionato ad ingaggiare il classe ’95, seppur con la consapevolezza di dover prima concretizzare un’uscita.

Questa molto probabilmente risponderà al nome di Arnaut Danjuma, reduce da un incontro in quel di Londra per un futuro londinese cui sembrerebbe essere destinato. Con conseguente impatto, dunque, sui piani del Villarreal, di Livakovic nonché, trasversalmente, della stessa Roma.