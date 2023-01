Calciomercato Roma, Pinto è a Milano: incontro già fissato

Calciomercato Roma, si infiamma la sessione invernale per Tiago Pinto. Firma sempre più vicina in Serie A, c’è l’incontro a Milano

La sessione di calciomercato di riparazione può accendersi improvvisamente in casa Roma. La squadra allenata da José Mourinho è reduce dalla convincente vittoria casalinga contro la Fiorentina, liquidata per 2-0 grazie alle reti di Paulo Dybala. Parallelamente al campo, che vedrà i giallorossi giocare domenica in trasferta in casa dello Spezia, si accendono i riflettori sulla sessione di calciomercato invernale.

Il mese di gennaio si sta rivelando importantissimo in casa giallorossa, dentro e fuori dal campo. La squadra guidata da José Mourinho, assente per squalifica nelle prime due giornate del 2023, ha trovato tre vittorie interne ed il pareggio di San Siro contro il Milan. I giallorossi hanno rosicchiato punti alle rivali nella lotta al piazzamento Champions League, su un binario parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto. Il general manager può chiudere immediatamente con la firma in Serie A, in queste ore ci sarebbe stato l’appuntamento decisivo per la fumata bianca.

Calciomercato Roma, Pinto incontra il Torino: fumata bianca per Shomurodov?

Finora il calciomercato di gennaio in Serie A non ha riservato alcun colpo rivelante, in casa giallorossa c’è stato il solo arrivo a parametro zero di Ola Solbakken. L’arrivo dell’ attaccante norvegese, che esordito negli ultimi minuti nella sfida contro la Fiorentina, ha messo alla porta l’uzbeko Eldor Shomurodov, alla seconda stagione in maglia giallorossa. Ecco le ultime sul futuro del numero 14 della Roma, c’è l’annuncio del giornalista Giorgio Musso, in diretta da Milano dai microfoni di TV PLAY a calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal cronista a Milano è in programma in queste ore l’incontro decisivo per il passaggio di Eldor Shomurodov alla corte del Torino. Le parole di Musso: “Incontro Vagnati, ds del Torino, ed il suo braccio destro Moretti a Milano per Shomurodov e Ilic. I granata in pressing per l’attaccante della Roma ed il centrocampista del Verona.” A Milano è volato anche Tiago Pinto che ora potrebbe chiudere subito per la cessione dell’attaccante uzbeko.