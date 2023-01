Calciomercato Roma, la Juventus torna alla carica per Zaniolo

L’attaccante della Roma è ancora nel mirino del club che ha intenzione di prenderlo durante il calciomercato estivo tra sei mesi

Il calciomercato invernale della Roma non sarà fatto di acquisti o arrivi mirati per andare a colmare le lacune individuate da Mourinho nella rosa. Lo Special One dovrà accontentarsi di arrivare a fine stagione con i giocatori a disposizione, vista la situazione del club. Il tecnico portoghese, dopo un periodo di riluttanza, ha accettato la situazione dei giallorossi, che non possono spendere a causa dei paletti Uefa.

L’organo calcistico europeo, infatti, ha imposto al club di non poter aumentare il monte ingaggi, né di poter avere un segno negativo tra entrate e uscite. Proprio per questo motivo, il mercato estivo è stato all’insegna della sostenibilità, anche se nei mesi scorsi sono arrivati grandi giocatori. Il migliore di sicuro è stato quello di Paulo Dybala, che ha dimostrato di poter incidere come nessuno sta facendo nel reparto offensivo romanista.

Tra i compagni di reparto, Nicolò Zaniolo fino ad ora ha segnato solo due gol in tutte le competizioni, insieme a tre assist forniti. Un bottino molto basso per il numero 22 giallorosso che nelle ultime settimane si è dimostrato molto più nervoso del solito. Contro la Fiorentina, poi, non è stato nemmeno in tribuna a causa di un problema influenzale, che lo ha costretto a seguire la partita da casa. Nella mente dell’attaccante c’è solo la Roma, ma anche quel rinnovo che non arriva, visto che i Friedkin hanno intenzione di aspettare e attendere la risposta dal campo.

Calciomercato Roma, la Juventus non molla Zaniolo

Zaniolo vuole dimostrare di meritare quei 4 milioni da top player che chiede a Dan e Ryan, ma fino ad ora le prestazioni non lo hanno aiutato. Arrivare a giugno senza una firma sul nuovo accordo, però, diminuirebbe il potere contrattuale della Roma che a quel punto potrebbe perderlo anche l’estate successiva.

Su di lui ci sono molti club come la Juventus che, come riporta Giovanni Albanese, non ha alcuna intenzione di abbandonare il talentino classe 1999. I bianconeri ritengono che Nicolò posa essere il rinforzo giusto in estate, quando alla scadenza del contratto con la Roma mancherà un solo anno. In questo modo anche le richieste sul cartellino saranno più basse rispetto alla scorsa estate, in cui sono stati respinti gli assalti di molti big club.