Calciomercato Roma, pronti 30 milioni per Zaniolo: assalto dalla Premier League per l’attaccante giallorosso

Ve lo abbiamo già detto sempre più spesso in questi giorni: di Zaniolo se ne parlerà per molto tempo. O almeno fino a quando non verrà fatta chiarezza sul futuro del calciatore. Nicolò, nonostante delle prestazioni al di sotto delle aspettative in questa prima parte di stagione, rimane uno degli elementi più attenzionati sul mercato. Non solo in Italia.

Sì, perché oltre la Juventus – che mai lo ha perso di vista e che potrebbe tornare alla carica alla fine della stagione – il talento della Roma ha molto appeal anche all’estero. In Liga, ad esempio, dove si è parlato dell’Atletico Madrid; ma anche e soprattutto in Premier League, dove Zaniolo sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Squadre, queste, che già diverso tempo circolano quando si parla di Zaniolo. E ce ne potrebbe essere un’altra pronta a fare un’offerta.

Calciomercato Roma, offerta del West Ham

Al di là della Manica ci sarebbe il West Ham pronto a fare un’offerta di 30 milioni di euro per strappare il cartellino alla Roma. Una cifra che fino a pochi mesi fa Tiago Pinto non avrebbe preso nemmeno in considerazione, ma che adesso è assolutamente da valutare.

Perché come detto non solo ci sono le prestazioni che lasciano a desiderare, ma più passa il tempo e più si avvicina la fine dell’accordo tra i giallorossi e il calciatore che tramite il proprio agente, Vigorelli, ha già fatto capire quali sono le richieste per prolungare il contratto: Zaniolo vorrebbe 4 milioni di euro all’anno, i Friedkin al momento non si spongono oltre i 3 e hanno anche bloccato la trattativa. Se ne riparlerà dopo, alla fine della stagione. Ma intanto il pressing aumenta. La notizia della possibile offerta del West Ham è riportata dal giornalista Attilio Malena.