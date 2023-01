Roma, spunta il miliardario: affare con i Friedkin

In questi giorni la Roma ha creato interesse in altro Tycoon che ha già avuto esperienze nel mondo del calcio in passato

Prima Mourinho in panchina, poi la vittoria della Conference League e quest’anno l’ingaggio di giocatori come Paulo Dybala, Nemanja Matic e Georginio Wijnaldum. Il progetto dei Friedkin non può che dirsi ambizioso e in questi anni alla guida della Roma lo hanno dimostrato con i fatti e non solo con le parole. A tutto questo, poi, si aggiunge anche l’iter per lo stadio cominciato nei mesi scorsi per dare una nuova casa ai giallorossi.

Il piano di Dan e Ryan per riportare in alto la Roma è in atto e sta dando i suoi frutti. Il trofeo europeo vinto il 25 maggio scorso è solo il primo di tanti successi che la proprietà vuole raggiungere. L’obiettivo è tornare a lottare per palcoscenici più ampi e per farlo i due americani sono stati pronti a investire. Purtroppo un club calcistico prevede molti costi e così il bilancio giallorosso di quest’anno è uno dei peggiori nella storia del club.

Un rosso da più di 200 milioni, che potrebbe portare i Friedkin a guardarsi in giro per cercare nuovi fondi da poter investire e migliorare questo negativo. La possibilità di costruire lo stadio aumenterebbe l’appeal della società agli occhi di tutti.

Roma, Tom Barrack interessato: ipotesi anche per lo stadio

Intanto, come riporta Tuttosport, negli ultimi giorni non c’è solo la notizia di una possibile cessione dell’Udinese a un fondo americano, ma anche l’ipotesi di una cessione della Roma da parte dei Friedkin a un altro americano.

I giallorossi, infatti, hanno suscitato l’interesse di Tom Barrack, colui che ha venduto il Paris Saint-Germain alla Qatar Investmenet Authority di Al Khelaifi con cui Friedkin è in grandi rapporti professionali. Visto il campo in cui Barrack ha sviluppato il suo business, quello immobiliare, è probabile che l’interessamento sia dovuto allo Stadio della Roma, che potrebbe portare a una partnership.