Zaniolo, trattativa arenata e addio immediato: 40 milioni dalla capolista

L’attaccante della Roma potrebbe lasciare la Capitale in queste settimane in seguito a una trattativa di calciomercato last minute

Nicolò Zaniolo è sempre nel mirino. Sia di quelli che lo criticano, sia dei difensori avversari, ma anche dei direttori sportivi. In particolare Tiago Pinto, che sta trattando con il numero 22 per cercare di raggiungere un accordo e arrivare al rinnovo del contratto. Il talento classe 1999 però non sta passando un periodo molto tranquillo, visti anche i fischi nella gara di Coppa Italia col Genoa.

Proprio il comportamento di alcuni tifosi è stato condannato da José Mourinho, che ha bacchettato chiunque abbia fischiato il numero 22. Nella gara di coppa è sembrato più nervoso del solito, con le sue giocate che non hanno portato al gol. Proprio questo è quello che manca all’attaccante giallorosso che vorrebbe dimostrare a tutti di meritare quel rinnovo alle cifre da top player che chiede. Il feeling con la rete sembra non esserci più, dopo aver trovato quello vincente a Tirana, nella finale di Conference League. In questa stagione, Zaniolo ha siglato solo due gol in tutte le competizioni e questi numeri non possono rendere felice un attaccante ambizioso come lui.

A rendere sempre meno sopportabile la situazione, poi, ci sono tutte le voci su suo conto che con l’arrivo del calciomercato diventano sempre più frequenti. di tanto in tanto spunta una squadra che cerca di prenderlo dalla Roma, che ha intenzione di difendere i propri gioielli. Già in estate i giallorossi hanno respinto diversi assalti, in particolare di Juventus e Tottenham, ma sembra che proprio dall’Inghilterra abbiano intenzione di partire all’assalto.

Calciomercato Roma, l’Arsenal vuole Zaniolo

I club che lo hanno messo nel mirino sono tanti, ma la valutazione della Roma ha sempre allontanato possibili affari di calciomercato. Adesso, invece, con il contratto in scadenza nel 2024 e un rinnovo che attarda ad arrivare, nuovi club si stanno affacciando sul numero 22.

Come riporta La Repubblica, uno di questi è l’Arsenal, rimasto a bocca asciutta dopo che Mudryk ha accettato l’offerta del Chelsea. Ora i Gunners hanno intenzione di sferrare l’assalto a Nicolò già a gennaio. Il numero 22 potrebbe lasciare Trigoria già in queste settimane, cn il club londinese che ha avviato i contatti. La valutazione per l’attaccante va dai 30 ai 40 milioni e le condizioni per un divorzio sembrano esserci. Vedremo con l’evolvere della situazione se i giallorossi riusciranno a mantenere il loro gioiellino, che ha sempre un posto nel cuore dei tifosi grazie a quel gol a Tirana.