Calciomercato Roma, addio Zaniolo: l’assalto bianconero è immediato

Calciomercato Roma, assalto immediato a Zaniolo: i bianconeri sfidano l’Arsenal. Lo vogliono subito per la Champions

Rinnovo no. Almeno per ora. E allora i mugugni su Zaniolo continuano ad essere troppi. Questa mattina, ad esempio, Repubblica ha parlato di un forte interesse dell’Arsenal per Nicolò: i Gunners, primi in Premier League, dopo essere rimasti a bocca asciutta su Mudryk, che se l’è preso il Chelsea, sono alla ricerca di un attaccante.

E starebbero guardando alla Roma, seguendo con interesse gli sviluppi su Zaniolo. Sappiamo benissimo che Pinto, seguendo le indicazioni dei Friedkin, ha fermato i colloqui: tra domanda e offerta balla un milione di euro e siccome nemmeno le prestazioni sono quelle che tutti si aspettavano, la proprietà americana ha deciso di temporeggiare. Con molta probabilità – qualora non ci fosse uno scossone in questo mese di gennaio – del rinnovo del numero 22 giallorosso se ne riparlerà solamente la prossima estate. Ma la sensazione netta è che in questi giorni che avvicinano alla chiusura delle operazioni invernali, qualcosa potrebbe succedere.

Calciomercato Roma, il Newcastle fa sul serio

E non ci sarebbe solamente l’Arsenal pronta a prendere Zaniolo subito. Secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina in edicola, anche il Newcastle, in piena corsa per un prossimo piazzamento Champions League, starebbe alzando il pressing.

La squadra bianconera di Howe di problemi economici non ne ha e potrebbe sicuramente accontentare quelle che potrebbero essere le richieste economiche della Roma e anche quelle del giocatore che, ricordiamo, secondo quanto trapelato in fase di trattativa, vorrebbe 4 milioni di euro all’anno dai giallorossi. Insomma, niente è deciso. Intanto Nicolò spera di recuperare per la prossima partita contro lo Spezia dopo essere stato fuori contro la Fiorentina per un attacco influenzale. Ci tiene ad esserci a casa sua. Ma questo voci non lasciano tranquilli nessuno.