Calciomercato Roma, i bianconeri anticipano Pinto: offerta da 4 milioni

Il general manager della Roma ha deciso di lanciare il guanto di sfida ai tecnici di Juventus e Spurs per un affare di calciomercato

La situazione della Roma per il calciomercato di gennaio ormai è nota a tutti. I giallorossi non hanno le possibilità di replicare le grandi trattative concluse in estate. Tra giugno e agosto, con soli otto milioni e duecento mila euro sono arrivati a Trigoria ben sette giocatori. Tra questi c’erano Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Nemanja Matic e anche Andrea Belotti. Tutti talenti, arrivati nella Capitale senza un esborso.

Dei quattro, solo l’olandese non è approdato a parametro zero. L’ex Paris Saint-Germain è stato ceduto dai francesi in prestito, ma fino ad ora ancora non si è visto all’opera. Sarà lui il primo acquisto della finestra invernale, visto che a causa del Fair Play Finanziario la Roma ha praticamente le mani legate. Pinto non può alzare il monte ingaggi, né terminare la finestra con un segno negativo nel rapporto tra entrate e uscite.

Proprio le cessioni saranno fondamentali per il general manager, che potrebbe tentare l’assalto a qualche obiettivo di calciomercato solo in caso la Roma riuscisse a piazzare qualche esubero. La lista di questi non è così lunga come lo scorso anno, ma ci sono diversi nomi. Quelli che sono più in grado di attirare l’attenzione sono senza dubbio Marash Kumbulla ed Eldor Shomurodov. Ai due, poi, si aggiunge anche Rick Karsdorp, scaricato da Mourinho dopo la conferenza stampa post Sassuolo.

Calciomercato Roma, Allegri e Conte vogliono Traoré

Proprio la situazione dell’olandese è una delle più spinose nella Roma. Il giocatore ha rotto con la società diverse settimane fa e potrebbe lasciare la squadra anche in queste settimane. Prima di farlo partire però Pinto ha bisogno di trovare un sostituto che è stato individuato in Ligue 1.

Come riporta footmercato.net, il general manager della Roma ha messo gli occhi su Hamari Traoré. Il terzino destro del Rennes ha attirato l’attenzione di molti big club anche grazie al suo contratto che scade in estate. Il Fulham si è fatto avanti per il giocatore e ha presentato una proposta che va dai 3 ai 4 milioni. Oltre a loro, poi, c’è anche il Lione così come la Juventus e il Tottenham. La Roma potrebbe tentare l’assalto ma solo in estate. Traoré è originario del Mali e i giallorossi hanno finito in estate il numero di extra comunitari presenti in rosa.