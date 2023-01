Calciomercato Roma, addio Zaniolo: “Perfetto per la Premier”

Calciomercato Roma, verdetto in diretta sul futuro immediato di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso sarebbe pronto per primeggiare in Premier

Le sirene del campionato inglesi sono tornate a squillare insistenti sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il prolungamento contrattuale del numero 22 giallorosso tarda ad arrivare, e la scadenza di contratto nel 2024 impone diversi ragionamenti sul futuro dell’ex Inter. C’è il verdetto sul passaggio del fantasista offensivo giallorosso in Premier League, secondo l’ex direttore sportivo non ci sono dubbi: “Zaniolo ha il talento per primeggiare nel campionato inglese.”

Riflettori accesi sul futuro immediato di Nicolò Zaniolo. Come emerso nelle scorse ore la Premier League sembra pronta a tentare nuovamente l’assalto al numero 22 giallorosso. Finora la stagione di Zaniolo è stata decisamente sotto le aspettative, soprattutto dal punto di vista delle marcature. Il numero 22 ha finora collezionato appena due reti fin qui, e le sirene del campionato inglese sono tornate a squillare in vista degli ultimi giorni della sessione di calciomercato invernale. Sul possibile passaggio del numero 22 giallorosso ha parlato Gian Luca Nani, ex dirigente sportivo tra le altre del West Ham. L’ex ds è intervenuto nella diretta Twich di TV PLAY su calciomercato.it.

Calciomercato Roma, verdetto in diretta sull’addio a Zaniolo: “Perfetto per la Premier”

L’ex dirigente sportivo del club londinese ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo, aprendo clamorosamente al suo passaggio in Premier League. Le sirene del campionato inglese sono tornate a squillare con insistenza sul numero 22 giallorosso, proprio gli Hammers sembrano pronti a presentare un’offerta per la cessione del fantasista a gennaio.

Il prolungamento contrattuale del numero 22 non è ancora arrivato, ed il suo futuro torna ad essere un’enigma in casa giallorossa. Secondo Gian Luca Nani, ex dirigente del West Ham e non solo, il probabile passaggio in Premier League sarebbe ideale per le caratteristiche del calciatore. Ecco le parole di Nani: “Al di là del West Ham, parlo della Premier. Zaniolo è un calciatore fortissimo. Non sta facendo molto bene, è vero che deve aggiustare dei parametri dal punto di vista caratteriale, ma è un giocatore dalle grandi possibilità.” Nani aggiunge: “Ha tutte le caratteristiche per poter giocare in un campionato come la Premier League. Mi dispiace, è un altro calciatore e talento che va fuori. Lui ha il talento per primeggiare nel campionato inglese.”