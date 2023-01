Calciomercato Roma, addio Zaniolo: hanno trovato il sostituto

Calciomercato Roma, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Zaniolo già a gennaio. Da quelle parti però hanno trovato già il sostituto

Nella giornata di oggi sono venute fuori delle novità importanti che riguardano il futuro di Zaniolo. Il numero 22 giallorosso infatti avrebbe chiesto la cessione alla Roma. E Pinto, dal proprio canto, avrebbe anche accettato la richiesta del giocatore.

Ora, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, anche perché ci sono dei paletti da rispettare. Il primo è il prezzo del cartellino di Nicolò che la Roma valuta almeno 35 milioni di euro. E già questo potrebbe essere un ostacolo visto che le squadre interessate potrebbero anche decidere di attendere giugno, a 12 mesi dalla scadenza del contratto, per prenderlo a cifre diverse. E poi ovviamente c’è anche la questione della formula: se sarà addio sarà solamente a titolo definito o in prestito con obbligo di riscatto senza nessuna condizione in mezzo. Insomma, non è sicuramente una trattativa semplice anche perché mancano dodici giorni alla fine del calciomercato.

Calciomercato Roma, l’Arsenal ha trovato il sostituto

Si è anche parlato di quelle che potrebbero essere le squadre interessate a Zaniolo. E soprattutto in Premier League ce ne sarebbero diverse pronte a presentarsi a Trigoria. Una di queste, tra le altre, potrebbe essere anche l’Arsenal di Arteta, che dopo aver perso Gabriel Jesus per infortunio si è fatta soffiare sotto il naso dal Chelsea Mudryk.

Bene, nel mirino non ci sarebbe solamente Zaniolo, ma soprattutto Trossard del Brighton, squadra allenata da De Zerbi, secondo le informazioni riportate da The Athletic. Questa trattativa non è in una fase avanzata ma i colloqui sarebbero già iniziati. Insomma, in questo caso, i Gunners mollerebbero sicuramente Zaniolo. Un pensiero in meno per i tifosi della Roma.