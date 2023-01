Calciomercato Roma, rottura Zaniolo: “Partirà a questa cifra”

L’attaccante della Roma sembra in uscita dalla società in questa finestra di calciomercato invernale dove ci sono tanti club interessati

A gennaio è cominciato il calciomercato invernale con la Roma e le altre squadre che hanno l’occasione di rinforzarsi per cercare di migliorare le proprie rose. In Italia, però, sono state due settimane anomale, con i club della Penisola che non hanno svolto molti affari per andare a colmare le lacune. Delle big fino ad ora solo il Napoli ha acquistato Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria per andare a blindare la fascia destra.

Il Fair Play Finanziario è stato applicato solo ai giallorossi, ma sembra che abbia intaccato anche le altre società, che hanno deciso di adottare un approccio più attendista, invece, che infuocare le trattative. I giallorossi non possono aggiungere altri giocatori alla rosa perché l’Uefa ha imposto il divieto di aumentare il monte ingaggi e di chiudere le finestre di calciomercato con un segno negativo nel rapporto tra entrate e uscite.

Un modo che potrebbe sbloccare la situazione è tramite le cessioni. Ci sono diversi giocatori in uscita nella Roma, in primis Rick Karsdorp, ormai con un piede e mezzo fuori dalla società. Un altro con diversi estimatori è Eldor Shomurodov, che piace molto al Torino, ma anche al Lille in Francia. Infine, negli ultimi giorni un giocatore in uscita da Trigoria è Nicolò Zaniolo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024. Proprio il mancato prolungamento ha deteriorato i rapporti, che non sembrano destinati a ricucirsi presto.

Calciomercato Roma, Camelio a Tv Play: “I rapporti ormai sono rotti”

Nel futuro del numero 22 c’è la Premier League, con l’Arsenal che dopo aver perso Mudryk si è fatta avanti proprio per l’ex Inter Primavera. In estate sulle sue tracce c’era stato il Tottenham di Antonio Conte, in cerca di qualità da aggiungere all’attacco.

Della questione ha parlato Enrico Camelio in diretta a TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it. Il giornalista ha affermato: “Circa 8 ore fa ho parlato con l’entourage di Zaniolo. I rapporti ormai sono rotti, non è più come prima. Ufficiosamente la Roma ha chiesto all’entourage di trovargli una squadra anche a gennaio. Non ai soldi che chiede la Roma, intorno ai 35 milioni. Non c’è possibilità di rinnovo ad oggi, lo escludiamo proprio. Volontà della Roma. A 3,5 milioni Zaniolo forse si sarebbe seduto, a 4 si abbracciavano. Secondo me a fine mercato di gennaio con 25 milioni la Roma cede“.

Non perderti le ultime news, segui TvPlay sui canali Facebook, Instagram e TikTok e rimani sempre aggiornato sul mondo del calcio!