Calciomercato Roma, rottura Zaniolo: Conte lo compra a due condizioni

L’attaccante della Roma, che potrebbe partire in questo calciomercato, è finito nel mirino del Tottenham che vuole prenderlo

La questione Nicolò Zaniolo comincia a tenere banco nell’etere romanista, con tanti tifosi che stanno discutendo tra di loro per dire la propria sull’attaccante. Il talento classe 1999 è in scadenza nel 2024 e fino ad ora la firma sul rinnovo del contratto ancora non è arrivata. Le trattative vanno avanti da mesi, sin da prima dell’estate, quando la Juventus ha cercato di prendere il giocatore.

I tentativi dei bianconeri, però, sono stati rispediti al mittente anche per al voglia del giocatore cresciuto a La Spezia di continuare nella Roma dopo la vittoria della Conference League. A bocca asciutta è rimasto anche Antonio Conte, che tra luglio e agosto ha cercato di mettere le mani sul numero 22 giallorosso. Con la promessa di un incontro per il rinnovo del contratto, Nicolò è rimasto a Trigoria, dove ha cercato di dimostrare il suo valore.

Soprattutto, nelle sue intenzioni c’era anche quella di dimostrare di meritare quanto chiesto alla società. Zaniolo chiedeva che il suo contratto fosse alzato a quello degli altri top presenti in rosa: almeno 4 milioni all’anno di ingaggio. Uno stipendio da top per il ventitreenne, che invece in queste settimane è sembrato rincorrere un traguardo irraggiungibile. Le sue prestazioni, infatti, non sono state all’altezza di quanto richiesto e con queste la tranquillità è diventata sempre di meno.

Calciomercato Roma, Zaniolo ha finalmente deciso

Nell’ultima partita contro la Fiorentina, poi, Nicolò non è stato nemmeno in tribuna. La questione, però, non rappresenta un caso, visto che il numero 22 ha saltato la gara con la Viola solo per un problema influenzale, come lui stesso ha comunicato alla società.

Come riporta Iacopo Mirabella, però, l’attaccante ha preso la sua decisione riguardo il rinnovo del contratto che la Roma continua a proporre a cifre diverse. Zaniolo ha scelto di non firmare nessun rinnovo con i giallorossi. In campionato con molta probabilità il suo utilizzo precipiterà in modo drastico vista questa scelta di non voler prolungare con questa maglia. Sulle sue tracce resta il Tottenham di Antonio Conte, dopo che Arsenal e West Ham hanno acquistato proprio sulla trequarti. Gli Spurs, però, continuano a chiedere il giocatore in prestito con l’obbligo del riscatto solo a determinate condizioni che riguardano il numero di presenze o l’accesso in Champions League. Il Borussia Dortmund, che era sulle tracce del giocatore, si è defilato.