Calciomercato Roma, caccia al bomber: doppio assist per Pinto

Calciomercato Roma, le ultime giornate della finestra invernale possono regalare nuove sorprese. Caccia al bomber aperta e doppio assist per Pinto

Si accende la sessione invernale di calciomercato in casa Roma. Riflettori accesi sul futuro immediato di Nicolò Zaniolo e non solo. Sul numero 22 giallorosso è tornata di stretta attualità l’ipotesi Premier League, ma non è l’unico nome in rotta d’uscita dalla Roma. Il casting per il rinforzo offensivo è aperto, c’è il doppio assist per Tiago Pinto all’orizzonte.

Può accendersi improvvisamente la finestra di calciomercato invernale in casa Roma. Fin qui non ci sono stati grandi sussulti nel mese di gennaio, ma nelle ultime ore è tornato di stretta attualità il futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso, con il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe lasciare la Roma negli ultimi scampoli della finestra del mercato di riparazione. Ma il fantasista offensivo non è l’unico calciatore che potrebbe lasciare Trigoria nei prossimi giorni, la caccia al rinforzo offensivo in Serie A è aperta ed è pronto un doppio assist in uscita per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, la Fiorentina a caccia del bomber: doppia opzione giallorosa

Il general manager giallorosso nei giorni scorsi è volato a Milano. In agenda c’è stato l’incontro con il Torino, col quale si cerca la quadra per l’operazione Eldor Shomurodov. L’uzbeko è con le valigie in mano, ma non è il solo pronto a lasciare Trigoria in attacco. Incertezza anche intorno al futuro di Andrea Belotti, autore fin qui di una stagione decisamente sottotono.

Entrambi i profili sono ancora presenti nella lista dei desideri della Fiorentina. Secondo quanto scrive La Nazione il club toscano è a caccia di rinforzi offensivi. La squadra di Vincenzo Italiano ha aperto il casting per il bomber, complice il periodo negativo di Jovic e gli infortuni di Cabral e Sottil in attacco. Sono ben sei i profili accostati ai viola, oltre alla coppia di attaccanti romanisti spunta Andrea Petagna, il brasiliano dell’Udinese Beto e l’ex Venezia Henry oggi all’Hellas Verona, infine Lorenzo Colombo del Lecce il cui cartellino è di proprietà del Milan.