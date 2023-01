Erede Zaniolo, accordo e visite mediche per la Roma

Erede Zaniolo, con il numero 22 ormai in uscita, il general manager Pinto ha già messo nel mirino il sostituto. Visite mediche per la Roma.

Mai come in questi giorni la Roma e Zaniolo sono stati lontani. E adesso in molti si interrogano anche se verrà convocato per la gara contro lo Spezia di domenica pomeriggio. Oltre questo, che potrebbe anche essere un ulteriore segnale ma Mourinho difficilmente, dopo averlo difeso pubblicamente, ne farà a meno, c’è un fatto che non è discutibile: la volontà di un divorzio.

Il primo incontro con il Tottenham ha portato ad una fumata nera: nessun accordo tra Paratici e Pinto ma in agenda nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un altro aggiornamento per cercare di capire se ci sono i margini per limare i costi dell’operazione. Abbiamo già raccontato quello che potrebbe succedere, e in ogni caso Pinto, almeno secondo le informazioni riportato da Ilario Di Giovambattista, avrebbe già trovato l’erede del numero giallorosso.

Erede Zaniolo, è Aouar il prescelto

Parliamo di Aouar, centrocampista offensivo del Lione che è in scadenza di contratto con i francesi e che ha deciso di non rinnovare l’accordo. Un Lione che potrebbe guardare così come vi abbiamo raccontato ieri in casa Roma per Karsdorp, e magari in questo discorso ci potrebbe finire Aouar, che potrebbe forse lasciare il club a gennaio. Difficile, ovviamente.

La novità, però, viene svelata dal giornalista di Radio Radio che ha sottolineato come il centrocampista abbia dato la parola a Pinto. E non solo: in tutto questo ci sarebbero anche state delle pre visite mediche in gran segreto. Tutto fatto? Macché, i tifosi della Roma poche volte possono stare tranquilli. Un accordo non sembrerebbe ancora essere stato raggiunto, visto che il Tweet finisce in questo modo: “Occorre fare presto, c’è concorrenza”.