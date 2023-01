Calciomercato Roma, Friedkin traditi: tripletta Mourinho

Roma, altra Nazionale pronta all’assalto di José Mourinho. Lo Special One è finito in cima alla lista dopo il Mondiale in Qatar, ecco le ultimissime

Nelle scorse settimane ci sono state voci insistenti che vedevano le Nazionali di Portogallo e Brasile a caccia di José Mourinho. Le due selezioni hanno salutato i rispettivi commissari tecnici dopo l’eliminazione ai Mondiali in Qatar, che hanno visto trionfare l’Argentina di Lionel Scaloni. Ora una nuova Nazionale sembra pronta all’assalto allo Special One, ecco tutti i dettagli.

‘Tormentone’ José Mourinho commissario tecnico, spente le piste che vedevano il Portogallo ed il Brasile in pressing sullo Special One si affaccia una nuova ipotesi Nazionale per il tecnico della Roma. La squadra giallorossa tornerà in campo domenica pomeriggio, per affrontare lo Spezia in trasferta. La squadra allenata da Mourinho è a caccia di continuità di risultati, dopo le ultime due vittorie allo stadio Olimpico ora servono i tre punti in trasferta in ottica lotta al quarto posto in Serie A. Mentre il calciomercato invernale si infiamma intorno al futuro di Nicolò Zaniolo, spunta una nuova panchina Nazionale sulle tracce dello Special One.

Roma, Mourinho commissario tecnico: spunta l’ipotesi USA

Dopo le ipotesi Portogallo e Brasile, che hanno cambiato guida tecnica in seguito al deludente Mondiale in Qatar, spunta anche la pista della Nazionale USA per il futuro del tecnico della Roma. Ecco quanto è emerso dagli Stati Uniti in queste ore, anche Zinedine Zidane era in lista ma il francese avrebbe già declinato l’offerta.

Secondo quanto riportato dal sito Worldsoccertalk.com la nazionale USA ha inserito il nome di José Mourinho in cima alla lista come prossimo commissario tecnico. La selezione statunitense è al momento stata affidata a Anthony Hudson, ma la federazione è a caccia di un nome di spessore per guidare la nazionale a stelle e strisce. Dopo il rifiuto espresso da Zidane spunta la pista Special One. Infatti, come sottolineato dal media sportivo, il nome del tecnico della Roma sarebbe in cima alla lista per la guida della selezione statunitense. La patria dei Friedkin insomma sembra pronta a tradire i proprietari giallorossi.