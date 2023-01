Stadio della Roma, via libera ufficiale: pronti 600 milioni

Stadio della Roma, passi avanti importanti verso l’avvio dei lavori. Nuovo via libera istituzionale e non solo: pronto il piano da 600 milioni di euro

L’amministrazione comunale e la Roma compiono un nuovo passo in avanti nella costruzione del nuovo impianto sportivo di proprietà per la società giallorossa. La famiglia Friedkin, alla guida della Roma dall’estate del 2020, ha intenzione di andare fino in fondo questa volta per l’avvio dei lavori nel quadrante di Pietralata. Il comune ha concesso un nuovo via libera tecnico, ed è pronto un progetto maxi-milionario per l’opera.

Il mese di gennaio si sta confermando molto intenso in casa Roma, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. La squadra giallorossa, reduce da una serie di risultati positiva, è a caccia di continuità in trasferta domenica pomeriggio. I ragazzi allenati da José Mourinho raggiungeranno lo stadio Picco dello Spezia, per l’ultima giornata del girone d’andata in Serie A. Nel frattempo si accendono i fari sulle prossime manovre di Tiago Pinto, responsabile del calciomercato della Roma. E su un binario parallelo si compie un nuovo passo in avanti per l’avvio dei lavori che porteranno alla costruzione dello stadio di proprietà della società giallorossa.

Stadio della Roma, il comune da l’ok tecnico al progetto: piano da 600 milioni

L’amministrazione comunale ha concesso il via libera tecnico alla costruzione dello stadio nella zona di Pietralata. Come sottolineato dal primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri che su Twitter si è così espresso: “Con assenso tecnico prosegue iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata.”

Gli uffici tecnici del comune di Roma hanno dato l’assenso tecnico all’avvio dei lavori, è stato approvato il progetto presentato dalla società giallorossa ai primi di ottobre. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, c’è un piano da 600 milioni di euro all’orizzonte. All’orizzonte insiste l’interesse di Tom Barrack, il magnate statunitense continua a monitorare la situazione legata alla Roma, con la possibilità di investire subito nel nuovo stadio, e più avanti chissà…