Zaniolo, bomba Sportmediaset: scambio tra Roma e Milan

Zaniolo, bomba lanciata da SportMediaset: scambio tra la Roma e il Milan per il numero 22 in uscita dalla squadra giallorossa. Tutte le novità.

Tiene banco la questione Zaniolo. Tiene banco in queste ore e terrà banco anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, fin quando non ci sarà qualcosa di ufficiale sul futuro del numero 22 giallorosso. Che ormai ha rotto con la Roma, ed è diventato un obiettivo reale del Tottenham.

Proprio quella del Tottenham sarebbe stata la prima offerta arrivata sul tavolo di Pinto, anche se il gm portoghese l’avrebbe rispedita al mittente: vuole un prestito oneroso bello cospicuo, oltre all’obbligo di riscatto che al momento non sembra nell’idea degli Spurs. Insomma, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Come se ne potrebbe riparlare nei prossimi giorni, anche se al momento non c’è nulla così come riportato da SportMediaset, in merito alle voci di un possibile scambio col Milan: Zaniolo alla corte di Pioli, De Ketelaere invece da Mourinho.

Zaniolo, scambio col Milan: la verità

Niente di concreto quindi al momento, secondo Claudio Raimondi, in merito alle voci che sono circolate questa mattina. Non si sa ovviamente se questa trattativa potrà essere intavolata nei prossimi giorni, anche se sembra difficile che Pinto possa mettersi a trattate l’uscita di Zaniolo in prestito. Servono soldi alla Roma per rimanere nei paletti del Fair Play Finanziario e per avere quelle disponibilità economiche per le entrate.

Al momento nulla di vero quindi. Niente che possa fare presagire a questa trattativa. Anche se il Milan, come sappiamo, è uno dei club che ha pensato a Zaniolo nel corso di questi mesi. In Italia, oltre ai rossoneri, c’è anche la Juventus. Ma è il Tottenham realmente davanti a tutti.