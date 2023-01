Calciomercato Roma, addio Zaniolo: 10 milioni per l’erede

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo sembra ad un passo dall’addio in casa giallorossa. Sarebbe già stato individuato l’erede del numero 22

È ancora tutto da decifrare il futuro di Nicolò Zaniolo, ma la sua cessione negli ultimi giorni di gennaio sembra l’opzione più plausibile dopo gli avvenimenti delle scorse ore. Il numero 22 giallorosso non prenderà parte alla trasferta di domani sul campo dello Spezia, fornendo un assist importante alle squadre che potrebbero ingaggiarlo a gennaio. Spunta anche l’erede del numero 22 in casa giallorossa. Sul piatto ci sarebbero 10 milioni di euro.

Fari puntati su Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il futuro del numero 22 giallorosso sembra avvicinarlo clamorosamente all’addio a gennaio. Il fantasista offensivo non prenderà parte alla trasferta di domani, sul campo dello Spezia. Ora il suo addio è l’ipotesi più concreta nelle prossime giornate, sono ore caldissime per capire quale sarà il suo futuro entro il31 gennaio, termine fissato per la chiusura del calciomercato invernale. In attesa di offerte congrue negli ultimi scampoli di gennaio, spunta l’ipotesi per l’eredità del numero 22 in casa Roma. Ed è un nome già circolato con interesse nei mesi estivi per il tandem portoghese Mourinho-Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, pista Gerard Deulofeu per il post-Zaniolo

Qualora arrivasse la fumata bianca intorno all’addio a Nicolò Zaniolo sarebbe già stato individuato l’erede del numero 22 giallorosso. Secondo quanto scrive il sito de La Repubblica il profilo individuato da Mou e Pinto sarebbe quello di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese.

La pista che porta a guardare allo spagnolo potrebbe riaccendersi dopo le voci estive, ma al momento sembra difficile che decolli a gennaio. Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it ad oggi non esiste alcuna trattativa in via di definizione tra il club friulano e quello giallorosso. Un altro scoglio riguarda la valutazione del cartellino dell’attaccante ex Milan, l’Udinese lo valuta tra i 15 ed i 18 milioni di euro. La stessa valutazione è stata comunicata in Premier League all’Aston Villa. Il club inglese di recente aveva mostrato interesse, senza tuttavia affondare il colpo con offerte ufficiali. Le prossime dieci giornate saranno decisive per capire la rotta che intraprenderà la Roma.