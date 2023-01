Tegola ufficiale prima della Roma: lesione per il bomber

Vigilia di campionato in casa Roma, domani pomeriggio la sfida sul campo dello Spezia. Arriva la tegola ufficiale a ventiquattro ore dal match

La Roma sta per partire alla volta della Liguria, domani pomeriggio alle ore 18, l’ultima giornata di campionato in casa dello Spezia. La squadra allenata da Luca Gotti è reduce dalla batosta rimediata sul campo dell’Atalanta. Gli orobici hanno strapazzato i liguri in Coppa Italia, vincendo per 5-2 negli ottavi di finale. Alla vigilia del match del Picco arriva la tegola ufficiale per Luca Gotti, costretto a perdere il bomber per infortunio.

La Roma raggiungerà la Liguria nelle prossime ore, insiste il ‘caso’ Nicolò Zaniolo in casa giallorossa. Il numero 22 ha deciso di non rispondere alla convocazione per il match in casa dello Spezia, sua terra d’origine tra le altre cose. Ora il suo futuro è tutto da decifrare negli ultimi scampoli della finestra di calciomercato invernale. Non sarà l’unico assente tra i protagonisti della sfida dello stadio Alberto Picco, c’è una tegola offensiva con cui dovrà fare i conti mister Luca Gotti.

Spezia-Roma, tegola per Gotti: lesione muscolare per Nzola

Lo Spezia perde per infortunio M’Bala Nzola, bomber del reparto offensivo ligure. L’attaccante angolano, alla sua quarta stagione con la compagine ligure, salterà il match contro la Roma in seguito ad un serio infortunio che lo terrà per diverso tempo fuori dal rettangolo di gioco.

L’ex Trapani anche in questa stagione si sta confermando vero e proprio trascinatore dello Spezia. Il suo ruolino di marcia parla chiaro: fin qui in campionato 9 gol ed un assist messo a referto. Anche grazie alle sue prestazioni la squadra ligure è riuscita a scavare un solco di nove punti che la separano dalla zona retrocessione. Ora Luca Gotti dovrà reinventarsi l’attacco in vista della sfida alla Roma di Mourinho, probabile l’impiego dell’ex giallorosso Daniele Verde. Ecco il comunica ufficiale emesso sul sito dello Spezia.

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mbala Nzola hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso.“