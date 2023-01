Spezia-Roma, titolare in dubbio: Mourinho ha già il sostituto

L’allenatore della Roma potrebbe rinunciare a uno dei suoi giocatori più importanti contro lo Spezia a causa di un problema fisico

Domani alle 18 la Roma scende in campo contro lo Spezia per la diciannovesima giornata di Serie A. Si conclude in questo fine settimana il girone di andata, con i giallorossi che hanno conquistato fino ad ora 34 punti grazie a 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. I gol segnati alla vigilia del giro di boa sono stati solo 23, mentre quelli subiti solo 16. Numeri interessanti, che non rendono la stagione fatta fino ad ora così negativa come molti invece sostengono.

La posizione in classifica della Roma, poi, è cambiata ieri, quando è stata ufficializzata la penalizzazione alla Juventus, che ha visto un taglio di 15 punti dal totale. I bianconeri piombano al decimo posto in classifica e ora hanno solo 22 punti. A rendere il fine settimana ancora più infuocato per i tifosi romanisti è stata anche la scelta di Nicolò Zaniolo di non prendere parte alla trasferta a La Spezia. Giocare nella sua città non è stato uno stimolo abbastanza grande per il numero 22 che ha deciso di non partire.

Subito dopo la notizia, è trapelata l’indiscrezione secondo cui l’esclusione sia stata decisa proprio dall’ex Inter, che ormai ha reso chiare le sue intenzioni. Nicolò, che è rimasto deluso per il mancato rinnovo, è destinato a lasciare la capitale addirittura in questa finestra di calciomercato invernale.

Spezia-Roma, Pellegrini in dubbio: pronti i sostituti

Oltre all’assenza di Zaniolo contro lo Spezia, Mourinho dovrà fare i conti con un altro titolare in dubbio. Lo Special One potrebbe rinunciare rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori a centrocampo, ma ha già pronte le soluzioni per affrontare i bianconeri.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Pellegrini è in dubbio per la partita contro i liguri. Il centrocampista è ancora alle prese con un problema alla gamba causato da una botta ricevuta durante la partita di Coppa Italia con il Genoa. Ieri non si è allenato insieme al gruppo e domani potrebbe non prendere parte alla diciannovesima gara di Serie A di questa stagione. Il tecnico di Setubal, però, ha già pronte le alternative e a centrocampo potrebbe schierarsi con Matic, Bove e Tahirovic, vista anche la squalifica di Cristante.