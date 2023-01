Allerta Meteo Serie A, nubifragio e rischio rinvio

Ultim’ora: è allerta meteo in Serie A. Nubifragio e rischio rinvio per l’ultima gara del girone d’andata. Ecco le ultimissime

Il campionato italiano è arrivato al giro di boa, è già iniziata l’ultima giornata del girone d’andata in Serie A. La classifica è stata completamente stravolta dalla stangata inflitta alla Juventus, che paga la penalizzazione da 15 punti in classifica. In queste ore arriva anche una nuova allerta meteorologica prima del fischio d’inizio. Nubifragio e rischio rinvio, ecco tutti i dettagli.

La giornata di campionato numero diciannove è già iniziata. La Serie A arriva al giro di boa con la classifica totalmente stravolta. La stangata inflitta alla Juventus, penalizzata di quindici punti in classifica, ha permesso alla Roma di guadagnare una posizione. La squadra giallorossa è salita al sesto posto della Serie A, a pari punti con Lazio ed Atalanta. Domani pomeriggio i ragazzi allenati da José Mourinho torneranno in campo in trasferta, in casa dello Spezia. Non ci sarà Nicolò Zaniolo, ad un passo dall’addio negli ultimi giorni della finestra di calciomercato invernale. In questi minuti si registra anche l’allerta maltempo in Serie A, nubifragio e fischio d’inizio a rischio.

Serie A, nubifragio e possibile rinvio: le ultime su Salernitana-Napoli

Dopo la trasferta ligure la squadra giallorossa dovrà preparare un nuovo big match, ancora una volta lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico. Domenica prossima i giallorossi saranno ospiti del Napoli capolista, guidato dall’ex Luciano Spalletti. Proprio la squadra partenopea rischia di non scendere in campo nelle prossime ore.

Un nubifragio si è abbattuto sulla città di Salerno nelle scorse ore. Adesso è a rischio il derby campano tra Salernitana e Napoli. La palla non riuscirebbe a rimbalzare bene in alcuni punti del campo dell’Arechi, sommerso da una pioggia insistente nelle ultime ore. Il fischio d’inizio sarebbe previsto per le ore 18:00 ma ora è sempre più concreta l’ipotesi che porti al rinvio della gara. Si attendono aggiornamenti decisivi dal campo della squadra granata.