Roma, Zaniolo si allena a Trigoria: la scelta in vista del Napoli

Nelle scorse ore in casa Roma è esploso il ‘caso’ Zaniolo. Il numero 22 non parteciperà alla trasferta di domani contro lo Spezia. Ecco cosa filtra in vista del Napoli

Ecco le ultimissime da Trigoria su Nicolò Zaniolo, che si è allenato con il resto del gruppo nel centro sportivo giallorosso. Il numero 22 però non prenderà parte alla trasferta di domani sul campo dello Spezia. Le sirene del calciomercato europeo sono tornate a suonare con veemenza sul suo futuro. Ecco la scelta in vista del big match in casa del Napoli di Luciano Spalletti, in programma domenica 29 gennaio allo stadio Maradona.

La Serie A è arrivata al giro di boa, scossa dal ‘caso’ Juventus. in questi minuti c’è stato l’avvio della diciannovesima giornata di campionato, ultima del girone d’andata. La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, per la trasferta sul campo dello Spezia. Non ci sarà Nicolò Zaniolo, che non ha risposto alla convocazione per la gara dello stadio Alberto Picco. Il suo futuro è al passo di svolta, e potrebbe lasciare definitivamente la Roma nei prossimi giorni. In attesa di capire le sorti del numero 22 giallorosso, ecco cosa filtra da Trigoria soprattutto in vista del big match in casa del Napoli.

Roma, ultim’ora Zaniolo: si allena in gruppo ma non ci sarà contro il Napoli

Il jolly offensivo nelle scorse ore si è allenato con il resto del gruppo, alla vigilia della sfida in casa dello Spezia. Non cambia nulla però in vista della trasferta di domani pomeriggio, il numero 22 non fa parte dei convocati per la sfida alla squadra allenata da Luca Gotti. In attesa di capire il suo futuro, ecco la scelta di José Mourinho in vista del big match in casa del Napoli di Spalletti.

Mentre la Roma attende l’offerta congrua sul tavolo di Tiago Pinto, il numero 22 ha lavorato con il resto dei compagni a Trigoria. Nonostante questo aspetto, secondo quanto riporta il sito de Il Messaggero, il tecnico giallorosso non ha intenzione di convocarlo per la sfida dello stadio Maradona. Domenica prossima, in occasione della prima giornata del girone di ritorno, i giallorossi raggiungeranno Napoli senza il numero 22.