Calciomercato Roma, il contatto con Ziyech e la richiesta per Zaniolo

Ore bollenti per il calciomercato della Roma che punta forte sul marocchino Hakim Ziyech del Chelsea dopo l’evoluzione del caso Zaniolo

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ed è destinata a stravolgere la stagione della Roma che sia in positivo o in negativo, Nicolò Zaniolo è sul mercato. Secondo quanto riportato da più fonti, la sua eventuale cessione arriva da una richiesta del calciatore, ovviamente condivisa dalla società.

Proprio a seguito di questa decisione l’attaccante avrebbe chiesto all’allenatore José Mourinho di non essere convocato in vista dell’impegno di campionato in trasferta contro lo Spezia, che potrebbe essere un altro tassello fondamentale nella conquista del quarto posto, soprattutto visti i 15 punti di penalità ricevuti in settimana dalla Juventus, cosa che ha definitivamente riaperto la corsa al quarto posto.

Dal punto di vista economico non è affatto un momento facile per la società, già impegnata nella cessione degli esuberi, (Shomurodov, Vina e Karsdorp su tutti) ecco perché l’eventuale addio di Zaniolo potrebbe portare quello che serve alla società per operare sul mercato, cercando di migliorare la rosa proprio in vista della conquista del quarto posto.

Calciomercato Roma, contatti con Ziyech per sostituire Zaniolo

Quando un calciatore importante come lo è Zaniolo per la Roma arriva a chiedere la cessione i tifosi non possono che sperare che arrivi un sostituto all’altezza, ed in questo caso la società potrebbe superarsi. Il nome identificato per sostituirlo potrebbe essere quello di Hakim Ziyech, talento cristallino del Chelsea cercato anche dal Milan.

Trequartista all’occorrenza anche esterno di destra, mancino e dotato di una tecnica con pochi eguali al mondo, caratteristiche perfette per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire. L’ingaggio del marocchino è però uno degli ostacoli da superare, attualmente il ragazzo guadagna oltre 6 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrebbe essere limata attraverso un contratto a lunga durata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbero stati i primi contatti tra la società giallorossa e l’entourage del giocatore, ma l’operazione resta indissolubilmente legata alla vendita di Zaniolo per il quale la richiesta si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Si profila un doppio intreccio col Milan che era sempre attento all’evolversi della cessione di Ziyech e che allo stesso tempo avrebbe già pronta un’offerta per Zaniolo.

Nel frattempo, come comunicato dall’inviato Angelo Mangiante, pare che non sarà presente nemmeno per il big match contro il Napoli dopo non essersi reso disponibile per l’ultima trasferta.

La scelta è stata condivisa sia da lui che da Mourinho, che non lo ha ritenuto adeguatamente concentrato per essere rischiato in una gara così complicata come sarà quella allo Stadio Maradona a causa di tutte le distrazioni che comporta una scelta simile.