Calciomercato Roma, priorità fissata: ritorno di fiamma in Serie A

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa ha trovato una vittoria preziosa sul campo dello Spezia. Si accendono i riflettori sulle mosse di Tiago Pinto

Il 2-0 dello stadio Picco ha proiettato la squadra giallorossa in piena zona Champions League, in attesa dello scontro diretto tra Lazio e Milan. Sono giornate frenetiche dentro e fuori dal campo, con la finestra di calciomercato invernale entrata pronta a chiudersi il 31 gennaio. Ecco cosa può cambiare per Tiago Pinto sul fronte delle cessioni.

La Roma ha trovato una vittoria pesante sul campo dello Spezia di Luca Gotti. Le due reti messe a segno da Stephan El Shaarawy e Tammy Abraham, propiziate dall’assistenza di Paulo Dybala, hanno proiettato i giallorossi in piena zona Champions League. Parallelamente si infiamma il calciomercato invernale in casa giallorossa, il caso più stringente e rumoroso è legato al futuro immediato di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è finito ufficialmente sul mercato, ma non è l’unica pista pronta ad accendersi in uscita per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Fiorentina per Belotti: Italiano decisivo

Riflettori accesi sul futuro di Andrea Belotti, il numero 11 giallorosso fin qui non è riuscito ad incidere nell’attacco della Roma di José Mourinho. In attesa di capire il futuro di Nicolò Zaniolo, con la sua cessione che potrebbe aprire nuovi spazi allo stesso Belotti in campo, c’è un ritorno di fiamma alle porte per il ‘Gallo’.

La Fiorentina non molla la pista che porta all’ex capitano del Torino. Il numero 11 giallorosso potrebbe lasciare Trigoria dopo appena metà stagione, e la squadra viola è pronta a tornare all’assalto della punta. Il club toscano era stato vicino a Belotti proprio la scorsa estate, poi la volontà del centravanti fu decisiva per sposare il progetto Roma. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano La Repubblica Firenze, la squadra viola ha fissato come priorità per gennaio quella di trovare un bomber per Vincenzo Italiano. Il profilo di Belotti continua ad essere sui taccuini della squadra toscana, le prossime giornate potrebbero essere quelle decisive.