Calciomercato Roma, poker per Pinto: offerta in arrivo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto può sfruttare un poker negli ultimi giorni di gennaio. L’offerta è in arrivo, mentre cresce la concorrenza

La Roma ha trovato una convincente vittoria sul campo dello Spezia. La squadra giallorossa si è imposta per 2-0 ai danni della compagine ligure, conquistando tre punti pesanti in ottica lotta al piazzamento in Champions League. La Juventus, stangata in classifica, ha pareggiato contro l’Atalanta. In attesa della sfida tra Lazio e Milan la Roma si gode il quarto posto in solitaria in classifica. Su un binario parallelo si muove Tiago Pinto, che attende l’offerta finale negli ultimi giorni di gennaio.

Prima della gara dello stadio Picco ha parlato Tiago Pinto, focalizzandosi sulla questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso, che non ha preso parte alla trasferta in terra ligure, continua ad essere in odore d’addio. Ma non è l’unico calciatore in rotta d’uscita in casa Roma, e per Tiago Pinto si affaccia la possibilità di un poker di pretendenti. Mentre aumenta la concorrenza per l’elemento in uscita c’è un’offerta all’orizzonte che potrebbe far saltare il banco. Spunta l’intreccio con l’ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, poker per Shomurodov: il Lille prepara l’affondo

Fari puntati sul futuro di Eldor Shomurodov. Il numero 14 giallorosso non sta vedendo più il campo da tempo, ed è ancora più indietro nelle gerarchie dopo l’arrivo di Ola Solbakken. Finora le piste più calde in Serie A per l’attaccante uzbeko sono state Torino e Cremonese, con una fumata nera arrivata con il club granata nei giorni scorsi. Ora ci sarebbe anche lo Spezia in corsa, la società ligure avrebbe effettuato un sondaggio.

Ma non si può dimenticare l’opzione Lille, club francese guidato proprio da Paulo Fonseca. L’ex Roma potrebbe aggiudicarsi l’attacante uzbeko nei prossimi giorni. Secondo quanto scrive il giornalista Marco Conterio il club transalpino sarebbe pronto a formulare l’offerta finale per il numero 14 della Roma. La squadra giallorossa vuole evitare prestiti per monetizzare subito dalle cessioni di gennaio, ecco perché Pinto potrebbe pensare di concedere uno sconto alla squadra francese.