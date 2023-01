Calciomercato Roma, addio Zaniolo: oggi nuovo appuntamento

Il giocatore della Roma potrebbe lasciare la Capitale in questa finestra di calciomercato con molti club interessati a prenderlo

In questi giorni nella Capitale è scoppiato il caso Zaniolo. L’attaccante della Roma ha deciso di lasciare la società, dopo mesi in cui le sue prestazioni non erano all’altezza delle aspettative. Soprattutto, il suo livello in campo no giustificava le pretese per il rinnovo del contratto che si aggiravano sui 4.5 milioni di ingaggio. Il numero 22, infatti, avrebbe voluto avere lo stesso stipendio degli altri big presenti in rosa, ma non ha mai incontrato il consenso della società.

Soprattutto, visto che il contratto del ventitreenne scade a giugno 2024, la società non ha intenzione di affrettare i tempi e prolungare un accordo a cui manca ancora un anno e mezzo prima della scadenza. Una scelta condivisibile quella dei Friedkin, che devono fare i conti con il peggior bilancio della società nella sua storia. Un negativo di quasi 220 milioni, che costringe Dan a enorme cautela. Stessa cosa per Tiago Pinto, che deve cercare di ottenere il massimo da ogni affare di calciomercato per la Roma.

La cessione di Nicolò, quindi, potrebbe essere utile anche in questo senso, con i paletti della Uefa che impongono ai giallorossi un slalom gigante molto difficile. Incassare i soldi della cessione dell’ex Inter Primavera permetterebbe al general manager di muoversi con più agilità per rinforzare la rosa.

Calciomercato Roma, incontro con Paratici ma c’è anche il Milan

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò, sta preparando l’addio del giocatore con alcune società che si sono fatte avanti per portarlo lontano dalla Capitale. Una di queste è il Tottenham, che è sulle tracce del giocatore già da questa estate in cui gli assalti sono stati rispediti tutti al mittente.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’agente di Zaniolo ha in programma un incontro telefonico con Paratici, direttore sportivo del Tottenham. Per sbloccare la situazione, però, Vigorelli è disposto ad andare anche a Londra proprio domani per cercare di convincere gli Spurs a offrire condizioni migliori per l’obbligo di riscatto. Sulle tracce del numero 22 della Roma, però, c’è anche il Milan che vorrebbe prenderlo in estate per migliorare la trequarti.