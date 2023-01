Calciomercato Roma, l’offerta per Ziyech: tre anni e mezzo di contratto

L’attaccante del Chelsea potrebbe prendere il posto di quello della Roma in caso la cessione andasse n porto in questo calciomercato

Nicolò Zaniolo ormai è con un piede fuori dalla Roma. In questi giorni è scoppiato un vero e proprio caso a Trigoria con l’attaccante giallorosso che ha deciso di non scendere più in campo fino alla fine del calciomercato. Lo strappo con la società è abbastanza importante e l’ultimo capitolo ne è la dimostrazione. La mancata convocazione con lo Spezia, infatti, non è una scelta di Mourinho, ma proprio dell’attaccante.

L’obiettivo è quello di evitare infortuni o problemi fisici in vista della fine di gennaio. La società ha accolto le richieste del giocatore e ora è disposta ad ascoltare le proposte i arrivo per il giocatore. Sulle sue tracce ci sono sia il Tottenham che il Milan. Gli Spurs hanno intenzione di migliorare la trequarti con l’inserimento del numero 22 e Fabio Paratici se ne sta occupando. In programma c’è anche un incontro con Vigorelli, che vuole trovare la situazione migliore per il suo assistito.

I rossoneri sono da tempo sulle tracce del ventitreenne, ma le richieste della Roma hanno allontanato i tentativi passati dei lombardi. Cedere Nicolò è molto importante per Pinto, che troverebbe così i fondi necessari per migliorare la rosa, soprattutto nel buco lasciato dall’ex Inter Primavera. In questi giorni è cominciato anche il casting per sostituire Nicolò, con il profilo adatto individuato da Pinto proprio in Premier League.

Calciomercato Roma, per Ziyech pronti 4.5 milioni

Si tratta di Hakim Ziyech, attaccante marocchino del Chelsea che è in uscita dal club dopo le recenti evoluzioni della situazione. L’esonero di Tuchel e i tanti acquisti della nuova società hanno portato l’ex Ajax alla panchina e soprattutto in uscita dal club.

Per il suo ingaggio, Pinto sta preparando l’offerta per il giocatore che con i Blues guadagna 6 milioni a stagione. Come riporta La Repubblica, il Decreto Crescita aiuterebbe l’affare con la Roma che offre un accordo di 3 anni. Le cifre dell’ingaggio sono paradossalmente le stesse che chiede Zaniolo: 4.5 a stagione più bonus, con l’ingaggio a salire nel corso degli anni.